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اقتصاد

مجلس إدارة «غرفة عجمان» يستعرض مشاريع وخدمات الغرفة

مجلس إدارة «غرفة عجمان» يستعرض مشاريع وخدمات الغرفة
26 يونيو 2025 21:32


عجمان (الاتحاد)
بحث مجلس إدارة غرفة عجمان في اجتماعه الثاني برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس المجلس، مستجدات وتطورات مشاريع ومبادرات وخدمات الغرفة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.
حضر الاجتماع الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.
وأشاد المويجعي، بجهود وفد دولة الإمارات وإمارة عجمان خلال الزيارة الرسمية لمقاطعة تشونغتشينغ، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة عجمان ومقاطعة تشونغتشينغ، وعقد سلسلة من الفعاليات الاقتصادية واللقاءات بحضور كبار المسؤولين لبحث سبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الحيوية.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول نتائج مشاركة غرفة عجمان ضمن وفد إمارة عجمان في منتدى «استثمر في الإمارات» - تشونغتشينغ «ومنتدى» استثمر في الإمارات- « سيتشوان»، وجهود الغرفة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات «الصناعة، والعقارات، والبناء والتشييد، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة»، إلى جانب جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والخدمات المالية والابتكار والتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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