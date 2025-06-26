«غرفة دبي» تعزز فرص توسع الشركات المحلية بدول القوقاز وجنوب شرق آسيا



دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أولى سلسلة فعاليات مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» للنصف الثاني من العام 2025، وذلك بهدف مساعدة الشركات المحلية على استكشاف آفاق التوسع في أسواق أرمينيا، وجورجيا، وماليزيا، وكمبوديا.

وشهدت الفعالية حضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وجورج جانجغافا، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات، وسامان مان، السفير فوق العادة والمفوض لمملكة كمبوديا في الكويت وقطر والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى محمد فضلي عمري عليمان، القنصل العام لماليزيا في دبي، وفرغس هوفيبيان، سكرتير أول في سفارة أرمينيا في دولة الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

واستقطبت فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» أكثر من 160 مشاركاً، وتم خلالها استعراض أهم الفرص التجارية والاستثمارية وآليات مزاولة الأعمال في الأسواق الأربعة، كما تعرف الحضور عن كثب على معطيات القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستراتيجيات الفعّالة لدخول تلك الأسواق، وتحقيق النمو المستدام فيها.

وأكد سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، التزامهم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على اغتنام الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتحقيق النمو والتوسع بشكل مستدام انطلاقاً من المقومات التي تتميز بها دبي كمركز رائد للأعمال دولياً، مما يساهم في دعم تنافسية القطاع الخاص، ونمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة.

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لدعم توسّع شركات دبي في الأسواق الخارجية، مع استعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أسواق أرمينيا، وجورجيا، وماليزيا، وكمبوديا. وأعقب ذلك إقامة جلسة حوارية حول آفاق التجارة والاستثمار في تلك الأسواق.