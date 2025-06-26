168 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 4 جلسات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية في القيمة السوقية للأسهم، خلال تعاملات الأسبوع التي امتدت لأربع جلسات فقط، زادت عن 167.95 مليار درهم، بعد أن تمكنت الأسواق من إضافة 37.2 مليار درهم جديدة إلى مكاسبها بنهاية جلسة أمس الخميس، التي شهدت تداولات إجمالية بقيمة 2.83 مليار درهم.

ونجحت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس، في مواصلة مسارها الصاعد للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بثقة المستثمرين في الأسواق وزيادة مستويات السيولة، مما عزز من زخم التداول إلى 9.7 مليار درهم، ودفع السوقين لتحقيق مكاسب قوية، لتختتم الأسواق أسبوعها على أداء إيجابي يعكس قوة الاقتصاد الوطني، الذي يحظى بتصنيفات قوية من أبرز ثلاث وكالات تصنيف في العالم تراوحت بين AA وAA-.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب في القيمة السوقية خلال الأسبوع، بلغت 118.9 مليار درهم، بعد أن أضافت أسهم السوق 28 مليار درهم أرباحاً جديداً أمس، لتقفز القيمة السوقية للأسهم إلى 3.083 تريليون درهم.

كما بلغت مكاسب القيمة السوقية الإجمالية لأسهم سوق دبي المالي خلال الأسبوع نحو 49 مليار درهم، بعد أن أضافت بنهاية جلسة الأمس مكاسب جديدة بلغت 9.23 مليار درهم، لترتفع القيمة السوقية لأسهم السوق إلى 991.958 مليار درهم، وبهذا تقفز القيمة السوقية لأسواق الأسهم في الإمارات إلى 4.075 تريليون درهم.



سوق أبوظبي

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس، مرتفعاً بنسبة 0.67%، بإضافة 75.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 9886 نقطة، وسط تداولات بلغت 660.343 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 1.883 مليار درهم، جرت من خلال إبرام 32750 صفقة.

وجاء الارتفاع القوي في مؤشر السوق مدفوعاً بأداء عدد من الأسهم القيادية، أبرزها مصرف أبوظبي الإسلامي الذي صعد بنسبة 4.33%، وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.69%، بالإضافة إلى أسهم أدنوك للتوزيع، أدنوك للغاز، أدنوك للحفر، ومجموعة أغذية، ورأس الخيمة العقارية الذي ارتفع بأكثر من 7.6%. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي إلى 3.083 تريليون درهم، مقارنة بـ 3.055 تريليون درهم في جلسة، أمس، محققة مكاسب سوقية بقيمة 28 مليار درهم. وعلى صعيد إجمالي التداولات الأسبوعية لسوق أبوظبي، فبلغت قيمتها هذا الأسبوع نحو 6.17 مليار درهم، لنحو 1.81 مليار سهم، وجرت من خلال إبرام 126697 صفقة.



سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية جلسة أمس الخميس بنسبة 1.25%، بإضافة 70.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 5683 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت 469.131 مليون سهم بقيمة 954.542 مليون درهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى 991.95 مليار درهم، بمكاسب سوقية قدرها 9.229 مليار درهم.

وجاء صعود مؤشر سوق دبي أمس، مدفوعاً بارتفاع عدد من الأسهم في قطاعات مختلفة، أبرزها سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 4.9% إلى 9.18 درهم، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.09% إلى 23.0 درهم، وسهم شعاع كابيتال الذي ارتفع بنسبة 3.73%، وسهم سالك بنسبة 2.19%، وسهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.78%، إلى جانب مكاسب لبنك السلام، وباركن، وجي إف إتش.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق دبي، فقد بلغت قيمة التداولات خلال 4 جلسات نحو 3.6 مليار درهم لنحو 1.6 مليار سهم، جرت من خلال إبرام 66381 صفقة.