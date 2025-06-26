«مصارف الإمارات»: اختيار دبي لاستضافة «سايبوس 2029» يؤكد الثقة في القطاع المالي الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات.

وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029، بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات وبالتعاون مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء «سويفت» القادمين من كافة أنحاء العالم، على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، إذ يستقطب المؤتمر سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 يأتي كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً، كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: يعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة.

وأكد التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029، بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد.