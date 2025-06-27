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الذهب يهبط في المعاملات الفورية

الذهب يهبط في المعاملات الفورية
27 يونيو 2025 08:35

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد ثاني خسارة أسبوعية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0234 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاماً، في حين زاد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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