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اقتصاد

تقرير.. 56 مليون سيارة كهربائية حول العالم

تقرير.. 56 مليون سيارة كهربائية حول العالم
27 يونيو 2025 10:04

ارتفع عدد المركبات الكهربائية على مستوى العالم بحوالي الثلث العام الماضي ليصل العدد إلى 55.8 مليون مركبة، مع استحواذ الصين على أكثر من 50% من الإجمالي بـ 31.4 مليون مركبة، وفقا لحسابات مجموعة بحوث الطاقة الألمانية.

وتشمل الأرقام، التي جمعها مركز بحوث الطاقة الشمسية والهيدروجينية "زد.إس.دبليو" في ولاية بادن فيرتمبورج، المركبات الكهربائية بالكامل، والمركبات الهجينة القابلة للشحن، أو السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد.

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وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، بـ6.4 مليون مركبة، بفارق كبير عن صدارة الصين، بينما احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بـ 2.6 مليون مركبة، وسجلت المملكة المتحدة وفرنسا حوالي 2.1 مليون مركبة لكل منهما، والنرويج ما يزيد قليلا عن مليون مركبة.

وبعد سنوات من الزيادات القوية، لوحظ تراجع في عام 2024، حيث نما الأسطول بـ13.8 مليون مركبة، مقارنة بـ14.2 مليون في عام 2023. 

السيارات الكهربائية
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