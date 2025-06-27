نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أشهر

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الجمعة بعدما اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر الإغلاق القوي الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.



وقفز نيكي 1.43 بالمئة إلى 40150.79 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 27 ديسمبر. وزاد المؤشر 4.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أسبوع 23 سبتمبر 2024.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 بالمئة إلى 2840.54 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 2.5 بالمئة.



وفي اليابان، شهدت أسهم التكنولوجيا موجة صعود قفز خلالها سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 4.3 بالمئة. وصعد كذلك سهم سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 2.54 بالمئة.

وفيما يتعلق بأداء الشركات المرتبطة بالدفاع، زاد سهم كاواساكي هيفي إندستريز 6.15 بالمئة وميتسوبيشي هيفي إندستريز 2.71 بالمئة، وسط توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي في اليابان.



وخالف سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الاتجاه السائد وخسر 1.07 بالمئة، وكان له أكبر تأثير على المؤشر. وجاء هذا مدفوعا بجني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه بأكثر من 40 بالمئة هذا الشهر.



ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 72 بالمئة وانخفض 24 بالمئة فيما استقر اثنان بالمئة.