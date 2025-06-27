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اقتصاد

"العربية للطيران" تسير أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية

"العربية للطيران" تسير أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية
27 يونيو 2025 16:37

دشنت "العربية للطيران" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة سوتشي الروسية بمعدل ست رحلات أسبوعيًا وتشكل هذه الوجهة سادس مدينة روسية تنضم إلى شبكة وجهات الشركة إنطلاقاً من الشارقة إلى جانب موسكو وقازان وسامارا وأوفا ويكاترينبورغ مما يعزز حضور الشركة المتنامي في السوق الروسي.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى سوتشي تمثل خطوة جديدة في توسعنا داخل السوق الروسي حيث توفر هذه الخدمة الجديدة لعملائنا خيارًا مريحًا واقتصاديًا للسفر بين دولة الإمارات وروسيا كما تسهم في دعم وتعزيز العلاقات السياحة والتجارية بين البلدين وتشكل سوتشي إضافة جديدة لشبكة وجهاتنا المتنامية في روسيا وتؤكد التزامنا المتواصل بتوفير المزيد من فرص السفر لعملائنا.

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وأضاف تُعد الإمارات من أبرز الوجهات التي يخدمها مطار سوتشي ومع انضمام إمارة الشارقة تصبح ثالث مدينة إماراتية ضمن شبكة وجهاتنا مما يعزز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وبعد إضافة سوتشي إلى شبكة وجهات "العربية للطيران" تُسير الشركة الآن رحلاتها إلى روسيا انطلاقًا من ثلاث مطارات في الإمارات تشمل الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة ويؤكد هذا التوسع التزام الشركة المتواصل بتعزيز السفر الجوي بين الإمارات وروسيا ودعم مجالات السياحة والتجارة والتبادل الثقافي بين البلدين.

المصدر: وام
روسيا
العربية للطيران
سوتشي
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