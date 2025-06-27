«كهرباء دبي» تستعرض جهودها في تمكين المرأة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»



دبي (الاتحاد)

نظّمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية خاصة بمناسبة «اليوم العالمي للمهندسات»، وذلك في إطار حرص الهيئة على تمكين الكوادر النسائية وتعزيز دور المرأة في القطاعات الهندسية.

تضمّن برنامج الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة المتنوعة شارك فيها أكثر من 60 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإدارة العليا للهيئة تولي أهمية كبيرة لتمكين المرأة، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحرص على الاحتفال سنوياً بـ «اليوم العالمي للمهندسات» تقديراً لإسهامات الكوادر النسائية في القطاع الهندسي، وتعزيزاً لروح الابتكار والتبادل المعرفي بين المهندسات.

وأضافت: نعتبر هذا اليوم محطة سنوية مهمة، فهو ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل تأكيد عملي على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في قيادة المشاريع الحيوية، لاسيما في مجال الطاقة النظيفة، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة.

واستضافت جلسة بعنوان «نساء رائدات: التغلب على التحديات وتوسيع الآفاق»، المهندسة مروة المعمري، أول مهندسة طيران إماراتية، حيث استعرضت تجربتها الملهمة كامرأة إماراتية في المجال الهندسي، وأدارت الجلسة المهندسة مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية وعضو اللجنة النسائية.

وناقشت جلسة أخرى بعنوان «مهندسات الهيئة: قصص في النجاح والتمكين»، أبرز التحديات والفرص المتاحة أمام المرأة في القطاع الهندسي، وشهدت تفاعلاً لافتاً من الحضور. شارك في الجلسة المهندسة عفراء سيف السويدي، نائب مدير - صيانة الأعمال المدنية، والمهندسة مزون غالب محمد، مهندس أول - نظام الوقاية من الحريق؛ والمهندسة بثينة سالم الشامسي، مهندس أول - قواعد بيانات اسكادا، وأدارتها المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول - العمليات الميدانية.

وتضمّن اليوم كذلك مجموعة من المسابقات التي عززت روح الفريق الواحد.

أعربت المهندسات المشاركات عن تقديرهن للإدارة العليا على توفير بيئة عمل محفزة تسهم في تمكين المرأة ودعم التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، كما أشدن بدور اللجنة النسائية في إطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير المهارات الفنية والقيادية للمهندسات والموظفات، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في مجالات الابتكار والاستدامة.