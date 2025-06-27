«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 7 ملايين مسافر خلال الصيف



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الاتحاد للطيران، لاستقبال أكثر من 7 ملايين مسافر خلال عطلة الصيف في مطار زايد الدولي.

وقال شعيب النعيمي، مدير إدارة عمليات المطار في الاتحاد للطيران: نتطلع لاستقبال ملايين المسافرين في مطار زايد الدولي مع بداية العطلة الصيفية، بمن فيهم الضيوف الذين اختاروا السفر إلى وجهاتنا الموسمية وهي مالقة، أنطاليا، سانتوريني، نيس وميكونوس.

وتابع: نركز خلال الرحلة على تقديم أعلى معايير السلامة والراحة والخدمة، وسواءً كان أسطولنا الحديث، أو خدماتنا الحائزة على جوائز، أو تجارب السفر الخاصة، يمكن لضيوفنا توقع رحلة سلسة وممتعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار.

وقدمت «الاتحاد» عدداً من نصائح وإرشادات السفر لمساعدة الضيوف على الاستعداد لرحلتهم بسهولة، مؤكدة أن الاطلاع على آخر معلومات الرحلة أساسي خلال فترات الذروة، حيث يمكن للضيوف زيارة صفحة «إدارة الحجز»على موقع etihad.com أو عبر التطبيق الإلكتروني لتغيير الحجز، واختيار المقعد وغيرها من الخدمات.

وأوضحت أنه لتفادي الطوابير الطويلة في المطار، يُنصح بالتوجه إلى مطار زايد الدولي قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، ولمزيد من السلاسة، تقدّم «الاتحاد» خيارات متعددة للتخليص المبكر لإجراءات السفر، حيث تتوفر الخدمة الإلكترونية لتخليص إجراءات السفر قبل 30 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، عبر موقع etihad.com أو عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، وبعد إنهاء هذه الخطوة، يمكن للضيوف التوجه إلى منافذ الخدمة الذاتية في المطار لوزن الأمتعة وطباعة بطاقاتها وبطاقة الصعود إلى الطائرة وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقة.

كما تتوفر مرافق تخليص إجراءات السفر في نقاط مختلفة خارج المطار، ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، أصبح بمقدور الضيوف إتمام إجراءات سفرهم من المنزل مع خدمة «مرافق» المتوفرة حتى قبل 5 ساعات من موعد الإقلاع، حيث تتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم واختيار مقاعدهم واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي، ابتداء من 185 درهماً.

وعند العودة إلى أبوظبي، تتوفر خدمة توصيل الحقائب حيث يمكن للضيوف تخطي انتظار الحقائب فيما يتولى فريق «مرافق» استلام الحقائب، وتوصيلها إلى أي موقع في أبوظبي خلال 3 ساعات من وصول الرحلة.