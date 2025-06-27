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اقتصاد

ارتفاع مبيعات «تويوتا» اليابانية للسيارات خلال مايو

ارتفاع مبيعات «تويوتا» اليابانية للسيارات خلال مايو
28 يونيو 2025 01:01

طوكيو(د ب أ، رويترز)

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أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية العملاقة للسيارات أمس، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية في مايو الماضي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 
ونتيجة لزيادة حجم المبيعات، ارتفع سهم تويوتا موتور بنسبة 3% خلال التعاملات باليابان. 
وارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 7.5% في مايو، مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألفاً و532 مركبة. 
وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 14.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفاً و80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 6.4% لتصل إلى 808 آلاف و452 مركبة. 
ووصلت مبيعات العلامات التجارية التابعة لتويوتا، بما في ذلك لكزس، إلى 898 ألفاً و721 مركبة بزيادة بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت مبيعات دايهاتسو بنسبة 26.5%، بينما تراجعت مبيعات هينو بنسبة 11.1%.  وازدادت المبيعات على مستوى العالم منذ بداية العام إلى اليوم بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.61 مليون مركبة. 
وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 31.2% لتصل إلى 869 ألفاً و102 مركبة، وازدادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 4.2% لتصل إلى 3.74 مليون مركبة. وتأتي أرقام المبيعات الإيجابية في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الياباني ضغوطاً متزايدة بسبب الإجراءات التجارية الأميركية.

تويوتا
شركة تويوتا
شركة تويوتا اليابانية
مبيعات السيارات
اليابان
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