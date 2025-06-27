125.5 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على السفر العام الحالي

رشا طبيلة (أبوظبي)

قدّر مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يصل إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر للخارج خلال العام الجاري إلى 125.5 مليار درهم، مقارنة مع 119.7 مليار درهم العام الماضي، بنمو %5.

وبحسب تقرير البيانات الاقتصادية للمجلس الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فمن المتوقع أن ينمو إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج سنوياً ليصل إلى 142.1 مليار درهم بحلول عام 2035.

ويأتي ذلك تزامناً مع بدء ذروة موسم السفر الصيفي، بعد استئناف الناقلات الوطنية رحلاتها حسب الجداول المقررة، وتدفق المسافرين لمطارات الإمارات للسفر خلال الموسم الذي عادة ما يشهد طلباً كبيراً على السفر من المواطنين والمقيمين بالدولة، بهدف السياحة وزيارة الأهل والأقارب، حيث يعد الصيف من أنشط المواسم للسفر من سكان الإمارات مقارنة بمواسم إجازات أخرى.

وشهد الإنفاق على السفر للخارج نمواً ملحوظاً العام الماضي وصل إلى 12% مقارنة بمستويات عام 2019، حيث بلغ 107.1 مليار درهم.

وبعد تراجع السفر العالمي بسبب جائحة كورونا في عام 2020، استعاد الإنفاق على السفر لسكان الإمارات عافيته عام 2021 ليسجل 104.6 مليار درهم بنمو يفوق 200% مقارنة بعام 2020، ويرتفع إلى 111.5 مليار درهم عام 2022 بنمو 6.6%، ثم ينمو إلى 117 مليار درهم في عام 2023 بنمو 5%.

وأعلنت ناقلات وطنية مؤخراً، استئناف رحلاتها تدريجياً، حسب الجداول المقررة، بعد الإعلان عن استقرار الأوضاع الإقليمية، ودعت الناقلات الوطنية المسافرين بضرورة القدوم للمطار قبل ساعات على الأقل تفادياً للازدحامات المتوقعة.

وتستعد الناقلات الوطنية لصيف حافل مع توسعها في رحلاتها ووجهاتها، حيث أعلنت عن إطلاق رحلاتها المباشرة لوجهات موسمية تناسب الصيف، منها جزر سياحية، ومدن ساحلية ووجهات ذات طبيعة خلابة.

وتسير الاتحاد للطيران وجهاتها إلى 72 وجهة حتى مايو الماضي، ونقلت 8.4 مليون مسافر خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتستعد طيران الإمارات لأسبوع مزدحم بحركة المغادرين من المبنى 3 في مطار دبي الدولي، مع حلول موسم العطلات الصيفية، وسيتواصل نمو أعداد المغادرين حتى 30 يونيو.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 10% لتصل إلى 147.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 134 مليون مسافر في عام 2023.

وعلى صعيد دولي، توقع المجلس أن يسجل إنفاق السياح الدوليين أرقاماً قياسية العام الجاري، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بزيادة 164 مليار دولار مقارنة مع مستويات عام 2019.

وإقليمياً، من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين إلى 194 مليار دولار بنمو 24% مقارنة بمستويات عام 2019.