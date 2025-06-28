شراكة بين «سلوشنز+» و«سيركو»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «سلوشنز+»، المملوكة لشركة «مبادلة للاستثمار»، وشركة «سيركو»، وهي شركة عالمية ومتخصصة في مجال تقديم الخدمات العامة الأساسية، عن توسعة أعمال شركة «خدمات لإدارة المرافق»، من خلال الشراكة الاستراتيجية، بما يهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات في ريادة مجال إدارة المرافق المتكاملة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»، وفيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط» في حفل توقيع أُقيم في أبوظبي، وشهد مراسم التوقيع حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة «سلوشنز+»، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بـ «مبادلة للاستثمار»، وأنتوني كيربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيركو». وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم كل من شركة «سلوشنز+»، المتخصصة بمجال استشارات الأعمال وتقدم خدمات الحلول الرقمية، وتعهيد الأعمال، وشركة «سيركو» بتحويل عقود إدارة المرافق المتكاملة لدى كل منهما إلى «شركة خدمات لإدارة المرافق»؛ بهدف إنشاء كيان وطني رائد في هذا القطاع، ويقوم هذا التعاون على تكامل ودمج الخبرات من كلا الطرفين.

وقال ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»: تُمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرتنا نحو الريادة في تقديم الخدمات الذكية والفعالة، ومن خلال دمج نهجنا الرقمي مع خبرة «سيركو» العالمية في مجال إدارة المرافق المتكاملة، فإننا بذلك نُرسخ معياراً جديداً للتميُّز في الخدمات المتكاملة، مما يدعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية، ويتماشى مع استراتيجية قطاع الاستثمار في الدولة بشركة «مبادلة».

وأضاف فيليب معلم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: فخورون بتعزيز شراكتنا مع شركة «سلوشنز+»، من خلال توسيع نطاق أعمال شركة «خدمات إدارة المرافق»، وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات ذات قيمة أكبر لعملائنا والمجتمع، مع دعم رؤية دولة الإمارات لقطاع إدارة المرافق أكثر استدامة وابتكار.