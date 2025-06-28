استثمارات واستحواذات جديدة تعزز ريادة الإمارات بقطاع البتروكيماويات

سيد الحجار (أبوظبي)



كشفت شركات إماراتية، مؤخراً، عن استحواذات ومشاريع واستثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات، مما يعزز من مكانة الإمارات الرائدة بالقطاع، ويدعم خطط الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أو إم في» النمساوية مؤخراً، دمج حصتيهما في شركتَي «بروج» و«بورياليس»، فضلاً عن الاستحواذ على «نوفا للكيماويات» بأميركا الشمالية، لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، والتي ستفوق قيمتها 220 مليار درهم، لتصبح رابع أكبر مُنتِج للبولي أوليفينات في العالم.

كما استكملت «أدنوك» صفقة الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة، مما يعزز قدرات الإمارات في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، كما نجحت «أدنوك» في رفع حصتها في شركة «فيرتيغلوب» إلى 86.2%، مما يعد خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الطموحة للنمو والتوسع دولياً في مجال الكيماويات، ويدعم جهود تحقيق هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات.

وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشركة «بروج» الشهر الحالي شراكة استراتيجية تمتد لـ15 عاماً، تهدف إلى دعم التوسع الكبير في إنتاج وتصدير البتروكيماويات من الإمارات. تضمن اتفاقية الخدمة ذات المنفعة المتبادلة تحقيق قيمة لا تقل عن 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار). وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، مؤخراً، أن الإمارات تشهد تنوعاً ملحوظاً في مشاريعها بالقطاع الصناعي والبتروكيماويات، حيث تتوزع المبادرات الرئيسية عبر إمارات عدة لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة في الأسواق العالمية. كما تعمل دبي على تعزيز موقعها منصة صناعية إقليمية ومركزاً لوجستياً يخدم عمليات التصدير العالمية، بحسب المركز.



«بروج الدولية»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» (أو إم في) النمساوية، أنهما ستدمجان حصتيهما في شركتَي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس) لتأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستستحوذ بعد ذلك على «شركة نوفا للكيماويات» التي يقع مقرها في أميركا الشمالية مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار).

وتعد «XRG» أحدث إضافة إلى استراتيجية «أدنوك» لتسريع النمو الدولي وخلق وتعزيز القيمة، وستركز على الاستثمار بشكل متكامل في مجالات متعددة في قطاع الطاقة، بما يشمل الغاز والكيماويات والوقود منخفض الكربون، والبنية التحتية لمنظومة الطاقة.



«كوفيسترو إيه جي»

أعلنت «أدنوك الدولية الألمانية القابضة»، مؤخراً، المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة «XRG»، المعروفة سابقاً باسم «أدنوك الدولية المحدودة»، مع شركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك، النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي «عرض الاستحواذ» المُقدم لجميع مساهمي «كوفيسترو إيه جي»، حيث بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشرائها من قبل «XRG»، ما نسبته 91.32% من إجمالي أسهم «كوفيسترو». وبذلك تصبح «XRG»، المساهم الجديد المالك لحصة الأغلبية في أسهم «كوفيسترو إيه جي»، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، حيث يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.



«تعزيز»

أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ) فبراير الماضي، ترسية عقد لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد بقيمة 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على شركة «سامسونج إي آند إيه»، لإنشاء أحد أكبر مصانع الميثانول في العالم في مدينة الرويس الصناعية.

كما أعلنت «تعزيز» في نوفمبر الماضي، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.



مشاريع استراتيجية

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، مؤخراً، تنفيذ سلسلة مشاريع استراتيجية لتوسيع محفظة أصولها؛ بهدف المساهمة في تسريع تنفيذ خطط نموها، وتمكين الشركة من تحقيق أرباح إضافية سنوية تتراوح بين 600 مليون درهم و730 مليون درهم «165 مليون دولار إلى 200 مليون دولار» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وأرست الشركة عقدين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية الاستيعابية لوحدة تكسير الإيثان الموجودة ضمن وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها، وكذلك في الوحدتين الرابعة والخامسة لإنتاج البولي إيثيلين. وستساهم مشاريع التوسعة الجديدة بعد تشغيلها بالكامل، في زيادة إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية الكاملة لشركة «بروج» من البولي أوليفين، لتصل إلى أكثر من 6.6 مليون طن في عام 2028.



20 مليون طن

أوضح مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أنه وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، استحوذت دولة الإمارات على نحو 18.6 مليون طن من إجمالي الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات خلال عام 2021، بدعم من التوسعات في الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً في أبوظبي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الإمارات من البتروكيماويات إلى 20 مليون طن سنوياً. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً بنسبة 8-10% سنوياً في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتستهدف الدولة زيادة إنتاج البولي أوليفينات والمواد الكيميائية المتخصصة لمواكبة الطلب المتزايد عالمياً. وقال «إنترريجونال»: الشراكات مع الصين، والهند، وأوروبا تساعد في تطوير المشاريع البتروكيماوية والاستفادة من الأسواق الاستهلاكية الكبرى.