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اقتصاد

اقتصاد عُمان ينمو بنسبة %4.7 في الربع الأول

اقتصاد عُمان ينمو بنسبة %4.7 في الربع الأول
29 يونيو 2025 01:37

مسقط (وام)

سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، نمواً قوياً بنسبة 4.7% بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليبلغ 10.53 مليار ريال عُماني، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى النمو الملحوظ في الأنشطة غير النفطية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 4.1% لتصل إلى 7.13 مليار ريال عُماني. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن القطاعات غير النفطية كافة شهدت نمواً، كان أبرزها قطاع الزراعة وصيد الأسماك، الذي قفز بنسبة 11.1%، تلاه قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.2%، ثم الأنشطة الصناعية بنمو قدره 2.8%.
كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8%، مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني، ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5% ليصل إلى مليارين و735 مليوناً و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 89%، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليوناً و800 ألف ريال عُماني.

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سلطنة عمان
الغاز الطبيعي
القطاعات غير النفطية
المركز الوطني للإحصاء
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