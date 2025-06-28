الوجهات المغطاة تعزز السياحة بأبوظبي خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)



تعزز الوجهات السياحية والترفيهية المغطاة، والشواطئ والمنتجعات الشاطئية، من الطلب السياحي بأبوظبي خلال الصيف.

وتضم إمارة أبوظبي وجهات سياحية مغطاة مميزة، تستقطب الزوار من داخل وخارج الدولة، منها مدن جزيرة ياس الترفيهية، والمتاحف في جزيرة السعديات، إلى جانب منتجعات متنوعة تستقطب السياح من مختلف دول العالم.

وخلال صيف العام الماضي، حققت فنادق جزيرة ياس أفضل أداء لها مقارنة بمواسم الصيف الماضية، حيث سجلت الفنادق متوسط %83 في الإشغال، بينما في شهر أغسطس لوحده سجلت %90 في الإشغال.

وسجلت جزيرة ياس أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، بنمو %10 مقارنة بعام 2023، في حين حققت جزيرة السعديات نمواً بنسبة %10 في عدد الزيارات إلى فنادقها وتجاربها الثقافية مقارنة بعام 2023.

واستطاعت جزيرة ياس أن تُضيف الموسم الصيفي لمواسم الذروة السياحية، بعد تحقيق نتائج صيفية متساوية مع موسم الشتاء في متوسط الإشغال الفندقي.

وشهدت المدن الترفيهية في جزيرة ياس ومشروع «كلايم»، زيادة ملحوظة في عدد الزيارات قدرها 20%، إضافة إلى زيادة كبيرة بنسبة 56% في عدد الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالعام السابق. وفي غضون ذلك، شهدت الزيارات الدولية للمدن الترفيهية أيضاً نمواً كبيراً بنسبة 40%.

وتضم جزيرة ياس 3 مدن مغطاة ترفيهية وهي: «عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، إلى جانب «كلايم أبوظبي»، و«المدينة المائية ياس ووتروورلد»، في وقت تضم جزيرة السعديات متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، ومنارة السعديات، إلى جانب المنتجعات الشاطئية الفاخرة، فضلاً عن وجهات متنوعة مثل «سنو أبوظبي» في جزيرة الريم ووجهات للتسوق، وغيرها.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي 1.4 مليون نزيل خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس النمو المتواصل في عدد زوارها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويؤكد ذلك ارتفاع عدد زوارها من الأسواق الرئيسية، خاصة الهند، والصين، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وبلغت إيرادات فنادق أبوظبي 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة إلى 484 درهماً بنسبة 25%، وحافظت المنشآت الفندقية على معدلات إشغالها المرتفعة التي وصلت إلى 79%.

وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية، أن قطاع السياحة في أبوظبي يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه بالإسهام بـ 62 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بنسبة نمو قدرها 13% مقارنة بعام 2024، ودعم نحو 255 ألف وظيفة في الإمارة. ويعكس هذا الأداء أيضاً، حجم التطور المستمر لما توفره أبوظبي من عروض وتجارب ملهمة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030.



%84.7 حصة سياحة الترفيه في الإمارات العام الماضي

بلغت حصة سياحة الترفيه 84.7% من إجمالي الطلب السياحي في الإمارات العام الماضي، مقارنة مع 83.1% العام 2023، و78.8% العام 2019، مدعومة بزيادة الوجهات الترفيهية والسياحية التي تستقطب السياح من داخل وخارج الإمارات، مقابل حصة 15.3% لسياحة الأعمال العام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي. وتعزز الوجهات الترفيهية والسياحية من الطلب السياحي الداخلي والدولي، فحصة الإنفاق الداخلي على السياحة بلغ 21% العام الماضي، مقابل 79% حصة إنفاق السياح الدوليين، ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات، إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس. وشهد الإنفاق على السياحة الداخلية نمواً ملحوظاً العام الماضي بواقع 41%، مقارنة بالعام 2019، بينما من المتوقع أن ينمو الإنفاق على السياحة المحلية بنسبة 47% العام الجاري ليصل إلى 60 مليار درهم، في حين من المتوقع على المدى الطويل أن ينمو الإنفاق السياحي المحلي بمتوسط 2% سنوياً ليصل إلى 73.3 مليار درهم بحلول العام 2035. وبحسب آخر البيانات المحلية، بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 13.5 مليار درهم، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 81.3%.