الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السعودية تحقق أداء اقتصادياً قوياً في الربع الأول

السعودية تحقق أداء اقتصادياً قوياً في الربع الأول
29 يونيو 2025 15:05

حققت المملكة العربية السعودية أداء اقتصاديا لافتا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 6.3%، بالتزامن مع قفزة كبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 44% على أساس سنوي ليبلغ 22.2 مليار ريال، وذلك في مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتنامية.

أخبار ذات صلة
رونالدو: سأعيش في السعودية بقية حياتي
مؤتمر «الرياضة العالمية الجديدة» بالرياض يكشف عن شعاره وأفكاره

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025، عن تحسن كبير في مؤشرات التوظيف، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وسجلت مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعا لتصل إلى 51.3%، مدفوعة بنجاح مبادرات تمكين المرأة التي أدت إلى ارتفاع مشاركة السعوديات إلى 36.3% وانخفاض معدل البطالة بينهن إلى 10.5%، وهو تراجع بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، وفي المقابل، انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4% مع ارتفاع مشاركتهم في القوى العاملة إلى 66.4%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر أن إجمالي التدفقات الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغ نحو 24.0 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بنسبة 54% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات قوية.

المصدر: وام
الاقتصاد السعودي
المملكة العربية السعودية
آخر الأخبار
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©