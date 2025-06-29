السعودية تحقق أداء اقتصادياً قوياً في الربع الأول

حققت المملكة العربية السعودية أداء اقتصاديا لافتا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له ليصل إلى 6.3%، بالتزامن مع قفزة كبيرة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 44% على أساس سنوي ليبلغ 22.2 مليار ريال، وذلك في مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتنامية.

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من عام 2025، عن تحسن كبير في مؤشرات التوظيف، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) 2.8%، وسجلت مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعا لتصل إلى 51.3%، مدفوعة بنجاح مبادرات تمكين المرأة التي أدت إلى ارتفاع مشاركة السعوديات إلى 36.3% وانخفاض معدل البطالة بينهن إلى 10.5%، وهو تراجع بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021، وفي المقابل، انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4% مع ارتفاع مشاركتهم في القوى العاملة إلى 66.4%، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وعلى صعيد الاستثمار، أظهرت نشرة الهيئة العامة للإحصاء للاستثمار الأجنبي المباشر أن إجمالي التدفقات الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغ نحو 24.0 مليار ريال في الربع الأول من 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بنسبة 54% لتصل إلى 1.8 مليار ريال، مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات قوية.