«فولكسفاجن» تزيد حصتها في «ريفيان» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية

فولفسبورج (د ب أ)



تعتزم شركة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، زيادة حصتها في شركة «ريفيان» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال الإفراج عن دفعة ثانية مقررة من الاستثمارات بقيمة مليار دولار اليوم الاثنين، بعد أن حققت الشركة الأميركية أهدافها المالية الرئيسية مطلع مايو الماضي.

وستزيد هذه الدفعة حصة «فولكسفاجن» في الشركة، التي تبلغ 8.6% بعد استثمار أولي بقيمة مليار دولار العام الماضي. وتعد هذه الدفعات جزءاً من اتفاقية تعاون أوسع نطاقاً، تعهدت «فولكسفاجن» بموجبها باستثمار ما يصل إلى 5.8 مليار دولار في ريفيان. ويتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ«فولكسفاجن» الاستفادة من هندسة ريفيان المتطورة في صناعة السيارات الكهربائية، لإيجاد حلول للتحديات المستمرة في تطوير البرمجيات، والتي أدت إلى تأخير إطلاق «فولكسفاجن» سياراتها الكهربائية في الماضي.