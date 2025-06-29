الإثنين 30 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فولكسفاجن» تزيد حصتها في «ريفيان» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية

سيارات فولكسفاجن كهربائية (أرشيفية)
30 يونيو 2025 01:12

فولفسبورج (د ب أ)

تعتزم شركة «فولكسفاجن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، زيادة حصتها في شركة «ريفيان» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال الإفراج عن دفعة ثانية مقررة من الاستثمارات بقيمة مليار دولار اليوم الاثنين، بعد أن حققت الشركة الأميركية أهدافها المالية الرئيسية مطلع مايو الماضي. 
 وستزيد هذه الدفعة حصة «فولكسفاجن» في الشركة، التي تبلغ 8.6% بعد استثمار أولي بقيمة مليار دولار العام الماضي. وتعد هذه الدفعات جزءاً من اتفاقية تعاون أوسع نطاقاً، تعهدت «فولكسفاجن» بموجبها باستثمار ما يصل إلى 5.8 مليار دولار في ريفيان. ويتيح هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ«فولكسفاجن» الاستفادة من هندسة ريفيان المتطورة في صناعة السيارات الكهربائية، لإيجاد حلول للتحديات المستمرة في تطوير البرمجيات، والتي أدت إلى تأخير إطلاق «فولكسفاجن» سياراتها الكهربائية في الماضي.  

أخبار ذات صلة
«هيونداي» و«كيا» تستحوذان على %11 من سوق السيارات الأميركية
النصر يواجه «تي إس في» و«هانكوفرس» في معسكر ألمانيا
فولكسفاجن
السيارات
السيارات الكهربائية
ألمانيا
آخر الأخبار
علم كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
اليوم 09:04
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
الرياضة
ميسي يتحدث عن «الصورة الجيدة»!
اليوم 08:55
فيضانات في باكستان(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في باكستان تخلف عشرات الضحايا
اليوم 08:52
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
الرياضة
الهلال يستقبل خبراً ساراً قبل لقاء مانشستر سيتي
اليوم 08:50
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتيلان في كمين استهدف رجال إطفاء بولاية إيداهو الأميركية
اليوم 08:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©