«ياس» تستحوذ على %25 من المعروض بالسوق العقاري في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)



استحوذت جزيرة ياس على النسبة الأكبر من العقارات السكنية المعروضة للبيع في أبوظبي، في ظل توالي الكشف عن المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالجزيرة.

وبحسب رصد لـ«الاتحاد»، استحوذت الجزيرة على نحو %25 من عدد الشقق والفلل السكنية المعروضة للبيع بمنصات التسويق العقاري، وشركات إدارة العقارات في أبوظبي. وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 10 مشاريع بجزيرة ياس توفر نحو 2400 شقة وفيلا سكنية، وذلك منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر مايو الماضي، بواقع 3 مشاريع خلال العام الحالي، و7 مشروعات تم إطلاقها العام الماضي.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد»، أن الإقبال الملحوظ على شراء الشقق والفلل السكنية بجزيرة ياس، يشجع شركات التطوير العقاري على إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالجزيرة، مما يعزز من زيادة المعروض السكني. ووفقاً لتقرير بيوت لسوق أبوظبي في الربع الأول من عام 2025، تصدّرت جزيرة ياس قائمة النمو في قطاع الشقق الفاخرة بنسبة 6.57%، مما يؤكد استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب رصد «الاتحاد»، تركزت الشقق السكنية المعروضة للبيع في جزيرة ياس بمشاريع «ياس جولف كليكشن»، و«جاردينيا باي»، و«ياس باي»، و«وترز أج»، و«المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، و«سما ياس»، و«ميان»، فيما تركزت الفلل بمشاريع «وست ياس» و«ياس ايكرز» و«ياس بارك فيوز»، و«نويا»، و«ياس ريفا».



تداولات عقارية

جاءت جزيرة ياس في المرتبة الثانية ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات في أبوظبي من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، حيث سجلت تداولات بقيمة 3.6 مليار درهم، فيما تصدرت القائمة جزيرة السعديات بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي من حيث العدد، حيث تم تداول 1219 عقاراً خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل نحو 18% من إجمالي عدد المعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 6896 معاملة.



مشاريع جديدة

وضمت قائمة المشاريع الجديدة بجزيرة ياس التي تم تسجيلها بمنصة «داري»، 3 مشاريع لشركة الدار للتطوير، هي «ياس ريفا» ويضم 294 وحدة، و«سما ياس» ويضيف 249 وحدة، إضافة إلى «ياس لينكس للمعيشة الفاخرة» ويوفر 133 وحدة سكنية، بجانب مشروعين لشركة برتفيل للتطوير العقاري، وهما «باب القصر ريزيدنس 25» ويوفر 216 وحدة سكنية، و«باب القصر ريزيدنس 31» ويوفر 266 وحدة سكنية.

كما تضم قائمة المشاريع كذلك، «ذا باي ريزيدنس 2» لشركة بركه للتطوير العقاري، ويضم 139 وحدة، و«فيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، ويضم 90 وحدة، و«أيكون» لشركة لادفانسد بروبرتيز ليمتد، ويضم 300 وحدة، و«سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، فرع أبوظبي، ويوفر 507 وحدات سكنية، و«أوبلا ريزيدنسز - ياس باي» لشركة أجيال دي إتش بى العقارية، ويوفر 192 وحدة سكنية.



طلب مرتفع

وأكد رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، أن جزيرة ياس تستحوذ حالياً على النسبة الأكبر من الشقق والفلل السكنية المعروضة للبيع في أبوظبي، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة حالياً، وذلك بعد سنوات من استحواذ الريم على النسبة الأكبر من المعروض السكني، لاسيما خلال العقد الماضي، موضحاً أن الأراضي المتاحة للتطوير في الريم استنفدت بالفعل، فيما توفر جزيرة ياس حالياً المزيد الأراضي المتاحة للتطوير، في ظل المساحة الكبيرة للجزيرة، مما يسهم في توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، ومن ثم توفير المزيد من المعروض السكني.

وتابع: إن جزيرة ياس تشهد إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية، وهو ما يظهر في بيع معظم المشاريع التي يتم إطلاقها فور الطرح مباشرة، لافتاً أن بعض المشترين الراغبين في الاستثمار يبادرون بطرح وحداتهم للبيع فور الشراء، لاسيما في ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات بالجزيرة.

وأعلنت مجموعة الدار، مؤخراً، عن إطلاق مجمّع «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، والذي يضم 133 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، حيث تم بيع كافة الوحدات بالمشروع فور الطرح بقيمة 850 مليون درهم.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي.



وجهة جاذبة

وقالت إجلال الجمال، مدير مبيعات بشركة ريبورتاج العقارية، إن الطلب المرتفع على شراء الشقق والفلل السكنية بجزيرة ياس، يشجع شركات التطوير العقاري على إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالجزيرة، ما يعزز من زيادة المعروض السكني. وأوضحت أن «ياس» تعد من أهم المناطق جذباً للمشترين العقاريين خلال الفترة الحالية. وأكدت الجمال أن جزيرة ياس تضم العديد من الخدمات والمرافق الترفيهية والسياحية التي تجعل تجربة العيش بالجزيرة جاذبة للكثيرين، مشيرة إلى أهمية الإعلان مؤخراً عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، ليكون سابع وجهة ترفيهية لـ «ديزني» على مستوى العالم، في تعزيز جاذبية الجزيرة وجهة سياحية وسكنية رائدة في أبوظبي.