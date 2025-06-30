الذهب يرتفع من أدنى مستوى في شهر وسط تراجع الدولار

عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين مدعوما بتراجع الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 02:16 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3293.30 دولار.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.2 بالمئة. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 36.02 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1353.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.48دولار.