تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال تبني زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس، التوقعات بشأن الإمدادات وسط استمرار الضبابية بشأن تقديرات الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 67.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، وذلك قبيل حلول أجل عقد أغسطس، في وقت لاحق من اليوم. أما عقد سبتمبر الأكثر نشاطا، فقد تراجع 24 سنتا إلى 66.56 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 65.16 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان الأسبوع الماضي أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ مارس 2023، لكن من المتوقع أن ينهيا تعاملات يونيو على مكاسب شهرية تتجاوز خمسة بالمئة للشهر الثاني على التوالي.



