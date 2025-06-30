حسونة الطيب (أبوظبي)

اختارت مجلة تايم شركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية «G42» ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتصبح أول شركة إماراتية تنضم لهذه القائمة التي تدخل عامها الخامس.

ووصفت مجلة «تايم» اختيار شركة «G42» للانضمام لقائمتها ضمن فئة الشركات المبتكرة بأنها «قوة صاعدة» في مجال الذكاء الاصطناعي لمساهماتها الرائدة في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويتم إعداد قائمة «تايم 100» للشركات الأكثر تأثيراً في العالم والتي أُطلقت في عام 2021، بناءً على آراء شبكتها العالمية من المراسلين والخبراء حيث يقيّم محررو المجلة كل شركة بناءً على عوامل مثل، التأثير، والابتكار، والطموح، والنجاح، وذلك ضمن خمس فئات شملت الشركات المبتكرة وشركات التغيير الجذري والقيادية والعمالقة والرواد.

«G42» ضمن قائمة «تايم 100» لأكثر الشركات تأثيراً في 2025

و«G42» هي مجموعة تكنولوجية قابضة ورائدة على مستوى العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي الطموحة من أجل صياغة مستقبل أفضل تحظى بدعم من مؤسسات عالمية مرموقة مثل مبادلة، وسيلفر ليك، ومايكروسوفت، ومكتب عائلة داليو. وتكمن «شبكة الذكاء» في صميم مهمة «G42»، وهي بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسّع، مصممة لتقديم خدمات وقدرات الذكاء الاصطناعي بسلاسة عند الطلب، لتلبي احتياجات الشركات والحكومات والأفراد على حد سواء.

وشهدت شركة «G42»، توسعاً عالمياً سريعاً منذ تأسيسها في عام 2018 حيث تلقت العام الماضي استثماراً كبيراً بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت بهدف تعزيز توسعها الدولي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا، تضمنت الشراكة مع مايكروسوفت أيضاً إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لدعم المطورين وتعزيز المواهب التكنولوجية في الشرق الأوسط ومؤخراً، وأعلنت عن تعاونها مع رواد التكنولوجيا،«أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«إنفيديا» لتطوير مجمع رئيسي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والذي من المتوقع أن يصبح أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وتقدم «G42» عبر مجموعة متنوعة من الشركات التابعة، حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات لعملائها في القطاعين العام والخاص، مما يتيح تحقيق أثر ملموس على المستويين التجاري والمجتمعي في مختلف القطاعات والأسواق.

وقال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال لدى مجموعة «G42» في تعليقه لمجلة تايم: أن اختيار الشركة ينبع من تأثيرها العالمي المتصاعد الذي يتزامن مع قيام مشاريع ضخمة في أميركا وأوروبا وأفريقيا ونموذج تعاوني يضمن لها التمركز في قلب تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

وضمت قائمة المبتكرين بجانب «G42»، عدد من الشركات من بينها، الشركة الصينية العملاقة «على بابا» التي حققت إيرادات قدرها 130 مليار دولار خلال العام الماضي 2024. بالإضافة إلى شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات، التي تفوقت على شركة تيسلا الأميركية.

وفي حين حققت تيسلا، مبيعات عالمية قدرها 336.4 ألف سيارة خلال الربع الأول من هذا العام، بلغت مبيعات بي واي دي، 416.4 ألف، بنسبة ارتفاع ناهزت 38%.

وأدرجت مجلة تايم الأمريكية شركة الدرعية من المملكة العربية السعودية، ضمن قائمتها السنوية، في إنجاز جديد يعكس دورها الريادي وتأثيرها العميق في قطاعي الصناعة والتجارة على الصعيد العالمي.