الثلاثاء 1 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سنجاوتو» تؤسّس منشأة لوجستية ذكية بـ100 مليون درهم في كيزاد

«سنجاوتو» تؤسّس منشأة لوجستية ذكية بـ100 مليون درهم في كيزاد
30 يونيو 2025 20:13

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «سنجاوتو» السنغافورية المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، لتأسيس منشأة متطورة في منطقة «كيزاد-أ»، «كيزاد المعمورة».
وبموجب هذه الاتفاقية، خصّصت «سنجاوتو» استثمارات بقيمة 100 مليون درهم لتطوير منشأة حديثة متخصّصة في تطوير الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة على مساحة 100 ألف متر مربع في كيزاد، وستعتمد المنشأة الجديدة على أحدث تقنيات «سنجاوتو» المتطورة لتصنيع مركبات مبردة ذكية، ستعزز من قدرات قطاع الخدمات اللوجستية، وتحسن من كفاءة سلسلة التبريد على مستوى المنطقة.
ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملها بفريق من الخبراء يضم أكثر من 100 فني يتمتعون بخبرة في المجال تتجاوز 15 عاماً، مما يضمن تقديم خدمات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة: نرحب بانضمام 'سنجاوتو' إلى المنظومة الصناعية المزدهرة في كيزاد، كأحد مزودي الحلول المستدامة في قطاع السيارات. ونتطلع إلى دعمهم بالفرص والإمكانات لإثراء قطاعي الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات في المنطقة، ودفع عجلة الابتكار المستدام بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.
وأضاف الهاملي: يمثل قطاع السيارات أولوية استراتيجية بالنسبة لنا، انسجاماً مع التزامنا الراسخ بالاستدامة. ومن هنا تتلاقى أهداف كل من مجموعة كيزاد و'سنجاوتو' في رؤية مشتركة نحو تعزيز مستقبل التنقل الصديق للبيئة. وبفضل التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة لتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية المساندة لسلسلة التبريد، فإن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا في مجال النقل المستدام وترسيخ دور كيزاد في بناء سلسلة إمداد قوية وجاهزة للوفاء بمتطلبات المستقبل.
ومن جانبه، قال تشين شويفانج، الرئيس التنفيذي لشركة سنجاوتو: نحن على ثقة من أن عملنا ضمن منظومة القطاع الصناعي المتكاملة في كيزاد سيوفر لنا المقومات المثالية لازدهار أعمالنا والتوسع في قطاع السيارات، وتقديم خدمات لوجستية مستدامة وعلى أعلى قدر من الكفاءة ونتطلع إلى الاستفادة من خدمات كيزاد في قطاع السيارات لتطوير مركبات تجارية عالية الكفاءة وصديقة للبيئة، بما يعزّز قدرات سلسلة التبريد في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجموعة كيزاد لتطوير مجمع متكامل لتجارة السيارات والخدمات المرتبطة بها، وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي من خلال تطوير بنية تحتية حديثة ومتخصصة، ودعم لوجستي شامل، وتهيئة بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار بما يرسخ مكانة كيزاد كمركز إقليمي رائد للتميز في قطاع السيارات وقطاع الخدمات اللوجستية.

أخبار ذات صلة
«كيزاد» توقّع اتفاقية مع شركتين لإقامة مستودعات حديثة
«ويتهال الخليج للصناعات» تؤسّس مصنعاً في كيزاد بقيمة 40 مليون درهم
كيزاد
آخر الأخبار
طيران الإمارات
اقتصاد
"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
اليوم 16:05
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
الرياضة
منتخب الريشة الطائرة يحصد 5 ميداليات في إيطاليا وبلغاريا
اليوم 16:04
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
الرياضة
انتهاء مشوار بيجولا عند الدور الأول في ويمبلدون
اليوم 16:02
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
الرياضة
أبوظبي تحتضن نزالات «يو إف سي 321»
اليوم 15:52
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الكوري يبحثان هاتفياً تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين
اليوم 15:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©