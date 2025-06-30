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اقتصاد

«أوتو ورلد» تستثمر 45 مليون درهم لتأسيس منشأة في جافزا

«أوتو ورلد» تستثمر 45 مليون درهم لتأسيس منشأة في جافزا
30 يونيو 2025 20:15

 
دبي (الاتحاد)


أعلنت شركة «أوتو ورلد» الموزّع الإقليمي لشركة «باجاج أوتو الهندية» عن استثمار 45 مليون درهم إماراتي في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
وستساهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرة «أوتو ورلد إنترناشيونال» على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والمتميزة بأسعارها المعقولة وكفاءتها في استهلاك الوقود.
وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 162 ألف قدم مربع، وستضم مصنعاً لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم.
ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة.
يشهد سوق الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات نمواً متسارعاً، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مدفوعاً بتطور احتياجات التنقل نتيجة التوسع الحضري السريع، وانتشار التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على حلول التوصيل المباشر.
وتشير تقديرات محللي القطاع إلى أن سوق الدراجات النارية ذات العجلتين في أفريقيا سيحقق نمواً سنوياً بنسبة تقارب 5%، مدفوعاً بزيادة الطلب على المركبات الاقتصادية وذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.
وقال فيشال كومار لاخاني، مدير في «أوتو ورلد»: يمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا للنمو ولقد مكّنتنا شبكة الربط الواسعة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال في جافزا من خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008. وبهذا الاستثمار، نُعزّز التزامنا تجاه المنطقة وعلامة باجاج التجارية.
وقال عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: يُؤكد توسع شركة «أوتو ورلد» على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي ساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم ونفخر بدعم شركائنا، الذين تجمعنا بهم علاقة راسخة وممتدة مثل «أوتو ورلد» والذين يساهمون في ربط شركات التصنيع العالمية بالأسواق ذات الإمكانات العالية من خلال دبي».
ومن المتوقع أن يوفّر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي كما يعزّز الدور الرائد لدولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً محورياً يربط المصنّعين بالأسواق العالمية.

جافزا
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