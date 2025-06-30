«آيريس 2025» ينطلق في أبوظبي سبتمبر المقبل



أبوظبي (الاتحاد)

تقام الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للعقارات والاستثمار «آيريس 2025» في أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر المقبل حيث يواصل الاستثمار في قطاع العقارات في أبوظبي نموه، مما يُسهم في توسيع أفق العاصمة الإماراتية المتنامي.

وبفضل اقتصادها المستقر، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، ومجتمعاتها الراقية، تواصل الإمارة جذب المستثمرين المميزين من جميع أنحاء العالم، وتسهم رؤية المدينة لحياة مستدامة وراقية في جعلها وجهةً مثاليةً للباحثين عن نمو رأس المال وأسلوب حياة متميز.

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية الإجمالية في أبوظبي بنسبة 34.5% لتصل إلى 25.3 مليار درهم، موزعة على 6,896 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ18.82 مليار درهم موزّعة على 5,773 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لمركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.

وبلغ إجمالي صفقات البيع والشراء 15.51 مليار درهم، موزعة على 3,819 صفقة، بزيادة قدرها 26.7% في القيمة و11% في الحجم، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، كما سجلت صفقات الرهن العقاري نمواً قوياً، لتصل إلى 9.8 مليار درهم، موزعة على 3,077 صفقة، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي.

ويأتي هذا بالإضافة إلى 28,249 معاملة بقيمة 96.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 24.2% في عدد المعاملات وزيادة بنسبة 10.45% في القيمة الإجمالية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة أبوظبي للعقارات والعقارات. وشهدت أبوظبي ارتفاعاً في حجم المعاملات في عام 2024، حيث بيعت حوالي 14,662 وحدة، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي المبيعات إلى 47.9 مليار درهم إماراتي.

وقال أرون بوز، مدير معرض آيريس: رؤية أبوظبي 2030 هي خطة شاملة طويلة الأجل تهدف إلى تحويل الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل عالمياً، ويتمثل جوهر هذه الرؤية في التطوير العقاري، الذي يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية والنمو الاقتصادي والبنية التحتية الاجتماعية.

وتركّز الاستراتيجية على بناء مجتمعات نابضة بالحياة، مُجهزة ببنية تحتية ذكية، ومساحات خضراء، ومرافق عالمية المستوى ومع تدفق الاستثمارات إلى مشاريع متعددة الاستخدامات، ومناطق الواجهة البحرية، والمراكز الثقافية، ومناطق الأعمال التكنولوجية المتطورة، تُرسّخ أبوظبي مكانتها كقوة عقارية رائدة في المنطقة.

وبصفته المنصة العقارية من المقرر أن يستقبل معرض «آيريس 2025» أكثر من 2000 زائر، ليجمع تحت سقف واحد مطورين ومستثمرين ووكلاء عقاريين ومستشاري هجرة عالميين بمساحة عرض تزيد على 3500 متر مربع، وأكد معرض آيريس 2025 مشاركة أكثر من 30 عارضاً، وسيضم أجنحة وطنية من تركيا ومصر ودول أخرى.