«الاتحاد للطيران» تبدأ موسم الصيف بإطلاق 6 وجهات



أبوظبي (الاتحاد)



تُطلق «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات موسم الصيف بست وجهات مميزة، بما في ذلك الوجهة الموسمية الجديدة «العلمين».

وفي إطار شبكتها المتنامية، تُطلق «الاتحاد للطيران» رحلات إلى العلمين «DBB» ابتداء من 17 يوليو برحلتين أسبوعيتين إلى جوهرة مصر الخفية على ساحل البحر الأبيض المتوسط مع مزيجها المثالي من الجمال الطبيعي والتاريخ الثقافي، ستصبح العلمين خياراً شائعاً للضيوف الباحثين عن الاسترخاء والمغامرة، على بعد رحلة قصيرة.

بالإضافة إلى الوجهة الجديدة، استأنفت «الاتحاد للطيران» رحلاتها الموسمية الخمس إلى وجهات الصيف الأوروبية المحبوبة، لتمنح الضيوف مساراً مباشراً إلى أجمل الوجهات في أوروبا، وهي نيس، مالقة، ميكونوس، سانتوريني وأنطاليا.

وتعتبر نيس في الريفييرا الفرنسية، الوجهة الأمثل لاكتشاف الجنوب الفرنسي، فيما تقدم الرحلات إلى مالقة بوابة العبور إلى الأندلس ووجهات العطلات الشهيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك ماربيلا، وإلى المدن التاريخية إشبيلية وقرطبة وغرناطة في الداخل.

وللضيوف الذين يبحثون عن ملاذ هادئ في جزيرة يونانية، استأنفت «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى سانتوريني وميكونوس، فمن المياه الصافية إلى المباني البيضاء وغروب الشمس المذهل، توفر كلتا الجزيرتين ملاذاً ممتازاً للجميع.

وكما أعادت «الاتحاد للطيران»، ابتداء من 17 يونيو، رحلاتها إلى مدينة المنتجعات الشهيرة أنطاليا (AYT) على الريفييرا التركية، وهي وجهة محبوبة على البحر المتوسط تستقطب محبي الاسترخاء تحت أشعة الشمس الحارة.

وقدّمت شركة الطيران للضيوف على متن الرحلات الأولى للمسارات الموسمية الستة، مجموعة هدايا صيفية محدودة الإصدار تتضمن: حقيبة تبريد تحمل علامتها التجارية، وكرة شاطئ، ومنشفة شاطئ من الألياف الدقيقة، وزجاجة مياه من فوس، وكتيب هدايا.