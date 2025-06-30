افتتاح التوسعة الجديدة لـ«ياس ووتروورلد - أبوظبي» اليوم

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال» أن التوسعة الجديدة لـ «ياس ووتروورلد - أبوظبي» التي تفتتح أبوابها اليوم للزوار، تعكس اهتمام المجموعة بتطوير تجارب جديدة باستمرار بهدف إثراء تجربة الزوار وكجزء من استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانة جزيرة ياس كأهم الوجهات العائلية على مستوى العالم.

وأضاف الزعابي في لقاء صحفي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن افتتاح التوسعة الجديدة أمام الزوار اليوم: نعتزم بحسب خططنا للعشر سنوات المقبلة أن نطلق تجربة جديدة كل سنة، ونستمر في التوسع ودعم القطاع السياحي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.

مساحة التوسعة

وتمثل هذه التوسعة، التي تمتد على مساحة تبلغ 13.445 متراً مربعاً، محطة جديدة في مسيرة تطور المدينة وتعزيز مكانتها وجهة عالمية من خلال تقديم مفهوم «المدينة المفقودة»، الذي يعد امتداداً لقصة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة» المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، وتضم التوسعة أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة كلياً، إلى جانب تجربة طعام مبتكرة تثري خيارات الضيوف، وتمنح العائلات تجربة ترفيهية مميزة تناسب مختلف الأعمار، ومع هذه التوسعة، باتت «ياس ووتروورلد - أبوظبي» تضم اليوم أكثر من 60 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً، لتوفّر لزوارها تجارب ومغامرات مائية غير مسبوقة.

وأكد الزعابي أن الموسم الصيفي الماضي شهد نجاحاً في استقطاب السياح وتحقيق معدلات إشغال فندقية مرتفعة، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي أيضاً نمواً في الطلب السياحي، حيث شهدت إجازة عيد الأضحى المبارك الماضية إشغالاً مرتفعاً للفنادق.

وتوقع الزعابي نمو الطلب خلال الصيف الجاري على جزيرة ياس من السياح القادمين من دول الخليج، وفي مقدمتهم الكويت، والسعودية، وقطر، إضافة إلى سياح من الهند ومن دول أوروبية، ومن بريطانيا.

وأكد الزعابي: مدننا الترفيهية المغطاة بالكامل وجهات تناسب جميع الفصول، إضافة إلى قربها من بعضها البعض وتوفيرها لتجارب متنوعة تناسب الجميع.

وقال: نسعى من خلال زيادة التجارب وتنوعها وتعزيز قطاع الفعاليات في الجزيرة لإطالة مدة إقامة السياح في فنادق الجزيرة، حيث شهدت نمواً لتصبح اليوم 2.4 ليلة، ونسعى لزيادتها إلى 3 ليال.



الغرف الفندقية

وأشار الزعابي لمواكبة زيادة الطلب السياحي قائلاً: إننا نحتاج إلى زيادة الغرف الفندقية في جزيرة ياس من 30 إلى 40% خلال السنوات القليلة المقبلة، والعمل باستمرار على إضافة تجارب جديدة لزوارنا، حيث تجري الأعمال على قدم وساق في مشروع «هاري بوتر» في عالم «وارنر براذرز- أبوظبي، فضلاً عن أنه سيتم إطلاق تجربتين جديدتين في عالم «وارنر براذرز» والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قبل نهاية العام، ولعبة جديدة في عالم فيراري أبوظبي وغيرها من التجارب.

وبين الزعابي أن توسعة «ياس ووتروورلد» تستهدف تقديم تجارب جديدة عائلية لمختلف الفئات العمرية من خلال تقديم 20 لعبة جديدة وتقديم مسابقات مختلفة وتفاعل أكبر بين أفراد العائلة، إضافة إلى توفير منطقة مخصصة للأطفال حيث أثبتت تجارب إطلاق وجهات خاصة للأطفال في مدن ترفيهية أخرى، مثل عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، نجاحها في استقطاب الأطفال من مختلف الفئات العمرية.



تطبيق ذكي

وبين الزعابي أنه يتم العمل بشكل مستمر في تطبيق أحدث التقنيات والخدمات الذكية، حيث نستمر في تطبيق بصمة الوجه في الدخول للمدن الترفيهية وعمليات الدفع، ونسعى لتطبيق بصمة الوجه على الفنادق أيضاً في وقت قريب.

وقال: بالنسبة لوقت الانتظار على الألعاب في المدن الترفيهية سنطبق قريباً فكرة جديدة عن طريق تطبيق جزيرة ياس، حيث يستطيع الزوار حجز الوقت المعين المناسب للذهاب للعبة عن طريق التطبيق ثم التوجه للعبة في الوقت التي تم حجزه عبر التطبيق، ما يقلل من وقت الانتظار الذي كان يتراوح بين 25 دقيقة إلى ساعة ليصبح بعد هذه الفكرة الجديدة من 10 إلى 15 دقيقة.

وحول تطبيق معايير الاستدامة في مشاريع «ميرال»، أكد الزعابي أن الاستدامة ركن رئيسي في خطة المجموعة تماشيًا مع خطط الدولة في الاستدامة وتحقيق الأهداف في العام 2050.

وأضاف: في عالم وارنر براذرز- أبوظبي فإن 45% من الطاقة الكهربائية في المدينة تأتي من الطاقة الشمسية وفي «سي وورلد - جزيرة ياس أبوظبي» أيضًا 27% من الطاقة الكهربائية تأتي من الطاقة الشمسية، فضلاً عن مبادرات إعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك.



تجارب جديدة

ومن بين التجارب المائية الجديدة، منزلقة «المفرس» المصممة خصيصًا للأطفال، والتي تمتاز بمسار متعرج ومنعطفات مائية مفعمة بالحيوية، وتجربة «ريد ديونز»، وهي منزلقة مغلقة تقدم تجربة مشوّقة لعشاق التحدي، بالإضافة إلى «الفلج ريس» الذي يعد أول سباق متجاور يوفر تجربة غامرة تتخللها منحدرات سريعة ومنعطفات حادة ومنافسة مباشرة.

وتضم التوسعة الجديدة أيضاً تجربة «الساحل جونيور»، أول منزلقة مائية صغيرة تحاكي تجربة انعدام الجاذبية، وتتميّز بمسار بانحدارات ومنزلقات متعرجة وعمودية تمنح الضيوف الصغار مغامرة مائية حافلة بالتشويق.

كما يمكن لمحبي الحماس الصغار خوض تجربة «الدوامة جونيور»، وهي نسخة مصغّرة من أفعوانية الإعصار المائية الشهيرة والتي ستوفر لهم لحظات مليئة بالمرح والحركة.

وسيتمكن الضيوف من قضاء أوقات فريدة والاستمتاع بتجارب مائية مميزة، عبر مجموعة من التجارب والمغامرات الأخرى مثل «متاهة مادنس» التي تتيح لهم الاستمتاع بالمنعطفات والانحناءات المميزة في تجربة حافلة بالتشويق، ومنزلقة «صدف سويرل» التي تمنحهم أجواء مائية رائعة.

أما الباحثون عن مزيد من التشويق فبإمكانهم الاستمتاع بمنزلقة «غضب بهموت»، التي تقدم قفزات جريئة ضمن قناة مائية تنبض بالحيوية.