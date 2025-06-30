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اقتصاد

%1.7 معدل التضخم بـ«دول التعاون» في 2024

%1.7 معدل التضخم بـ«دول التعاون» في 2024
1 يوليو 2025 01:04

مسقط (وام)

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أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.2% في عام 2023.
وأكد المركز في بيان صحفي أصدره، أمس، أن البيانات توضح وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة، حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7%، تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ 1.8% لكل منهما، ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ 1.5% والسلع والخدمات المتنوعة بـ 1.1%، في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضاً طفيفاً بـ 0.2%، تلتها الملابس والأحذية بـ 0.7% والاتصالات بـ 1% والتبغ بـ 1.1% والأثاث بـ 1.6%، بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ 2%. 
وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ معدل التضخم 1.7% في عام 2020، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021، ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1% قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلاً 2.2%.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة، مقارنةً بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024 أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين، إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7%، في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3%، وسجل في فرنسا 2%.

مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون الخليجي
دول مجلس التعاون
المركز الإحصائي لدول التعاون الخليجية
معدل التضخم
التضخم
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