184 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في النصف الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 183.98 مليار درهم. وجاءت تلك المكاسب محصلة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 95.56 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 88.42 مليار درهم.

ودعمت تعاملات شراء الأجانب ارتفاع مؤشرات الأسواق خلال النصف الأول، ليرتفع مؤشر أبوظبي بنسبة تجاوزت %5.7، إلى جانب ارتفاع كبير لمؤشر دبي بنسبة فاقت %10.6.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين «شراء» بقيمة 17.53 مليار درهم، في حين بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بأكثر من 2.32 مليار درهم.

وانعكس تحسن الأداء على سيولة التداولات، حيث استقطبت أسواق الأسهم سيولة إجمالية، خلال النصف الأول من العام، بقيمة 263.33 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 78.89 مليار سهم خلال 4.63 مليون صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «شراء» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي «شراء» 14.57 مليار درهم، بعد استحواذهم على 34.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال النصف الأول من العام وعلى 28.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 68.51 مليار درهم خلال تلك الفترة، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 53.94 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 27.87 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 950.99 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي في النصف الأول من العام، حيث بلغت حصتهم 58.2% من قيمة التداولات و57.1% من كمية التداولات، وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 97.67 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 111.32 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 13.64 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 1.244 مليار درهم كمحصلة «بيع»، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 140.394 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 139.149 مليار درهم، وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «بيعاً» بقيمة 1.244 مليار درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهماً بقيمة تتجاوز 39 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 40.31 مليار درهم.



ارتفاع ملحوظ

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ في نهاية النصف الأول من العام الجاري نسبته 5.72% ليربح 538.52 نقطة، ويغلق عند مستوى 9957.52 نقطة، مقارنة مع 9419 نقطة بنهاية العام السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال تلك الفترة، حيث سجل أعلى مستوى عند 9959.43 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 8771.73 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات النصف الأول من 2025 ارتفاع أسعار أسهم 60 شركة، مقابل تراجع أسعار 48 شركة، فيما أغلقت 12 شركة مستقرة من دون تغيير، وشهد السوق إبرام أكثر من 2.927 مليون صفقة خلال النصف الأول، تم من خلالها تداول 48.51 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 179.46 مليار درهم، وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 95.5 مليار درهم، لتبلغ في نهاية النصف الأول من العام 3.093 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1.998 تريليون درهم في بداية العام.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال النصف الأول من عام 2025، نحو 46.4 مليار درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 43.44 مليار درهم، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.95 مليار درهم، كمحصلة «شراء».

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 38.71 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 41.67 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 2.95 مليار درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال النصف الأول 47.98 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 46.9 مليار درهم.