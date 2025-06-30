«دو» تُعزز الكفاءات الوطنية بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية «سيسكو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن اتاحة انضمام الكوادر العاملة الإماراتية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى أكاديمية «سيسكو» للشبكات، ضمن شراكتها مع «دو» والتي تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.

وتعزز الشراكة بذلك جهود التوطين في دولة الإمارات من خلال التحاق الكوادر المهنية العاملة والمواهب التقنية الإماراتية بأكاديمية «سيسكو»، إحدى أبرز المنصات التدريبية العالمية في مجال التكنولوجيا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة «دو» جهودها لتمكين المواهب والكوادر العاملة الإماراتية بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في تأهيل ورعاية الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والبرامج التعليمية عالية الجودة، والتركيز على المجالات الحيوية التي تشمل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، والشبكات، وعلوم البيانات.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الكوادر المهنية الوطنية القادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، والمُساهمة الفاعلة في مسيرة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تنمية مهاراتهم الرقمية، وفتح آفاق واسعة للتطور والابتكار.

ويعد برنامج الحصول على شهادة «سيسكو» للشبكات من مبادرات «دو» المبتكرة لتطوير كفاءات الموظفين وجزء من برنامج «FutureX»، لتمكين المواهب الإماراتية وتأهليهم لقيادة الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشهد البرنامج انضمام دفعة أولى ناجحة ضمت 14 مشاركاً حصلوا على شهادة «سيسكو»، فيما يتوسع بصورة لافتة بانضمام 52 مواطناً إماراتياً ضمن الدفعة الجديدة وتُعد «دو» أول شركة اتصالات تتعاون مع أكاديمية «سيسكو» للشبكات على مستوى المنطقة، وذلك لمنح فرص استثنائية للمواطنين لتعزيز مهاراتهم ولتطوير مسارهم الوظيفي والمهني.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي بالإنابة في «دو»: إن شراكتنا القوية مع أكاديمية "سيسكو" تعكس مدى التزام "دو" الراسخ بتوظيف الكفاءات المهنية والتقنية العاملة الإماراتية، وتمكينهم من الريادة والابتكار في قطاع التكنولوجيا.

وصُمّمت مسارات التدريب المتخصصة لتشمل مجالات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، والشبكات لتواكب الاحتياجات المتطورة لاقتصادنا الرقمي المتقدم، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، حيث يعمل البرنامج على تلبية احتياجات السوق المتزايدة لتوظيف الكفاءات التي تمتلك خبرات مميزة في المجالات الرقمية.