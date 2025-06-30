«فيزا»: زيادة معدلات السياحة المحلية بالإمارات خلال "عيد الأضحى"

دبي (الاتحاد)

أظهرت دراسة نبض السفر من «فيزا»، «Visa» لعطلة عيد الأضحى المبارك ارتفاع الإقبال لدى سكان دولة الإمارات على قضاء الإجازات محلياً، كما زاد الإقبال على الوجهات الباردة القريبة، حيث خرج 87% من المسافرين في رحلات قصيرة خلال عطلة العيد الممتدة بين 5 - 8 يونيو.

وارتفع عدد المسافرين للخارج من دولة الإمارات بنسبة 2% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضّل معظمهم الذهاب إلى الوجهات ذات المناخ البارد.

وحلّت لندن في صدارة الوجهات الدولية باستحواذها على 4% من إجمالي المسافرين و5% من إجمالي الإنفاق، وبلغ متوسط إنفاق المسافرين 819 دولار للبطاقة الواحدة، وكان التسوق هو النشاط الأبرز للمسافرين، حيث مثّل 9 من بين كل 10 تفاعلات مع التجار، لكن الإنفاق على الطعام تفوق عليه في كلٍ من باريس وإسطنبول، مسجلاً نسبة 17% من الإنفاق.

وجاءت باريس في المرتبة الثانية، ضمن الوجهات الأكثر زيارة، حيث استقطبت 2% من إجمالي المسافرين، وسجلت 3% من إجمالي الإنفاق، كما سجلت أعلى متوسط للإنفاق للبطاقة الواحدة بقيمة 1.325 دولار، مدفوعة بتسوق المنتجات الفاخرة، الذي شكّل نسبة 49% من الإنفاق الإجمالي، معززاً بذلك مكانة المدينة بصفتها عاصمة للتجزئة الفاخرة.

وحلّت إسطنبول في المركز الثالث بنسبة 4% من إجمالي المسافرين و3% من إجمالي الإنفاق، وبلغ متوسط الإنفاق لكل بطاقة 586 دولاراً، مما يعكس جاذبية المدينة وجهة منخفضة التكلفة، واستحوذ التسوق على الحصة الأكبر بنسبة 29% من إجمالي الإنفاق، ليؤكد مكانة إسطنبول بوصفها وجهة تركّز على القيمة للمسافرين المهتمين بالتسوق.

الإجازات المحلية

وبقي 12% من المسافرين الدائمين في دولة الإمارات خلال العطلة، بزيادة 10% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ارتفاع الإقبال على قضاء الإجازات محلياً.

وشهد الإنفاق المحلي ارتفاعاً بنسبة 68%، فيما ازداد الإنفاق لكل بطاقة بنسبة 20% وضمت قائمة أبرز الوجهات المحلية كلاً من أبوظبي ودبي والشارقة، وتركز الإنفاق بشكلٍ رئيس في المطاعم «18% من إجمالي الإنفاق» وتسوق المنتجات الفاخرة «15%».

توجه مزدوج

تعليقاً على هذا الموضوع، قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دولة الإمارات: لاحظنا توجهاً مزدوجاً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك هذا العام، حيث استثمر العديد من سكان دولة الإمارات فرصة العطلة لزيارة وجهات خارجية باردة، مثل لندن وباريس وإسطنبول، فيما فضّل القسم الآخر الاستمتاع بالتجارب المحلية عالية الجودة، وتسلط هذه العادات الناشئة الضوء على أهمية توفير العروض المخصصة، وتواصل «فيزا» تمكين حاملي البطاقات ممن يفضلون السفر للخارج أو قضاء العطلة في الدولة من خلال تزويدهم بمزايا فريدة تحسّن جميع جوانب رحلاتهم، بما في ذلك التسوق وتناول الطعام وأنماط الحياة والراحة.

وتوفر دراسة نبض السفر من «فيزا» رؤى فريدة للشركات والبنوك، تساعدها في تحسين تجربة الدفع لسكان دولة الإمارات ممن يحملون بطاقات «فيزا»، سواءً كانوا يفضلون السفر للخارج أو البقاء في الدولة والاستمتاع بالتجارب المحلية.