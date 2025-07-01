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اقتصاد

"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات

"طيران الإمارات" توسّع عملياتها بإضافة طائرات محدثة وتزيد رحلاتها إلى عدة وجهات
1 يوليو 2025 16:05

تعتزم "طيران الإمارات" تعزيز رحلاتها إلى شنغهاي وزيورخ عبر إضافة مزيد من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة، إلى جانب زيادة الرحلات إلى كل من ميلانو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس ورفع مستوى خدماتها إلى شنغهاي وسنغافورة من خلال تشغيل طائرات الإيرباص A380. 

 

وذكرت الناقلة في هذا الصدد أن التوسعات الأخيرة في الجدول التشغيلي، وزيادة السعة، ونشر الطائرات المحدثة، يأتي استجابةً للطلب المتزايد على شبكة وجهات الناقلة. 

 

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ويُسجّل برنامج التحديث الشامل للطائرات، الذي يشمل كل جزء من الطائرة من المقدمة إلى الذيل، تقدماً لافتاً حيث يتم تحديث طائرة واحدة كل ثلاثة أسابيع.

 

ونجحت فرق مركز طيران الإمارات الهندسي في تحديث 60 طائرة منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2022. 

 

المصدر: وام
طيران الإمارات
بوينج
الإمارات
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