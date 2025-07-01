الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 4.3% في يونيو

سيؤول (وام)

أظهرت بيانات حكومية اليوم، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يونيو بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، مسجلةً بذلك تحسناً بعد انخفاضها على أساس سنوي في الشهر السابق.

وبلغت الشحنات الصادرة 59.8 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها في أي شهر يونيو، وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، متعافيةً من انكماش بنسبة 1.3% في مايو.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.72 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.08 مليارات دولار.

وعزت الوزارة نمو الصادرات إلى الأداء القوي لأشباه الموصلات والسيارات، وهما أهم سلعتين تصديريتين لكوريا الجنوبية.

وارتفعت شحنات أشباه الموصلات الصادرة بنسبة 11.6% على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 14.97 مليار دولار في يونيو، مدفوعةً بالطلب على المنتجات عالية القيمة، مثل رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي وذاكرة «DDR5»، بينما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.3% لتصل إلى 6.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها في يونيو، بفضل الطلب القوي على السيارات الكهربائية في أوروبا.

وارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة «SSD»، بنسبة 15.2% لتصل إلى 1.33 مليار دولار، فيما ارتفعت صادرات الصحة الحيوية بنسبة 36.5% لتصل إلى 1.66 مليار دولار، مسجلةً أيضاً أعلى مستوى لها في يونيو.

وارتفعت صادرات السفن بنسبة 63.4% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مسجلةً بذلك ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي، وارتفعت شحنات المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.03 مليار دولار، وارتفعت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 22% لتصل إلى 950 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، انخفضت شحنات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بنسبتي 2% و15.5% لتصل إلى 3.62 مليارات دولار و3.36 مليارات دولار على التوالي.

وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتصل إلى 11.24 مليار دولار، كما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.7% لتصل إلى 10.42 مليارات دولار، لكن الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» ارتفعت بنسبة 2.1% لتصل إلى 9.76 مليارات دولار، وتوسعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.7% لتصل إلى 5.8 مليارات دولار.