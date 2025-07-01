دبي القابضة» و«سيليكت جروب» تتعاونان لتطوير مشاريع في «نخلة جبل علي» و«حي دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة» و«سيليكت جروب»، المجموعة متعددة التخصصات في مجالي التطوير والاستثمار العقاري، توقيع اتفاقية استراتيجية، بالشراكة مع «شركة الإمارات للاستثمارات الإستراتيجية»، لتطوير مشاريع عقارية متميزة في كل من «نخلة جبل علي» و«حي دبي للتصميم».

وتُعد هذه الاتفاقية أول صفقة استراتيجية لبيع أرض تبرمها «دبي القابضة» مع مطور عقاري مستقل في «نخلة جبل علي»، ما يعكس التزامها المستمر بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال مشاريعها التطويرية عالمية الطراز.

ويتماشى هذا التعاون مع رؤية مشتركة بين الطرفين لتطوير مجتمعات حيوية تعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.

وتقوم «سيليكت جروب» بتطوير مشروعين رئيسيين من شأنهما إحداث نقلة نوعية في المشهد العمراني في الإمارة

وفي «نخلة جبل علي» ستقيم وحدات سكنية وفندقية فاخرة، بينما سيتم تطوير مشروع متعدد الاستخدامات في «حي دبي للتصميم»، يجمع بين الثقافة والابتكار والحياة الحضرية الحديثة، في واحدة من أبرز الوجهات الإبداعية في دبي.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: إن مشروع نخلة جبل علي يعد من أبرز المشاريع التطويرية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للعيش على الواجهة البحرية، ومن خلال شراكتنا مع «سيليكت جروب»، نُسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تطوير وجهات بحرية متكاملة ترتقي بمعايير السكن والضيافة الفاخرة.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للحياة العصرية والاستثمار المستدام.

من جانبه قال رحيل أسلم، رئيس مجلس إدارة «سيليكت جروب»: إن دبي تواصل تأكيد مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والابتكار ونمط الحياة المتميز، واصفاً الاتفاقية بأنها خطوة مهمة، في إطار جهودهم الرامية إلى تطوير مشاريع نوعية ضمن أبرز مناطق النمو في الإمارة.