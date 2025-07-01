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تريليون دولار حجم إصدارات سوق السندات الصينية في مايو

تريليون دولار حجم إصدارات سوق السندات الصينية في مايو
1 يوليو 2025 18:30

بكين (وام)
أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، أن حجم إصدارات السندات في الصين في مايو من العام الحالي، بلغ نحو 7.2 تريليون يوان «تريليون دولار».
ووصلت إصدارات سندات الخزانة على وجه التحديد، إلى 1.49 تريليون يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 779.44 مليار يوان، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

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وبلغت إصدارات السندات المالية 1.22 تريليون يوان، وإصدارات السندات الائتمانية للشركات 902.27 مليار يوان، فيما بلغت السندات غير المسددة المحتجزة 187.2 تريليون يوان في نهاية مايو الماضي.

 

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