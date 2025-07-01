«الأوراق المالية والسلع» تعتمد تنظيم خدمة «المستشار الآلي»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي Robo Advisor»، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين.

ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.

ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية «سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري»، ووفقاً لاتفاقية العميل.

وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة تتوافق مع أهداف المستثمرين ومستوى تقبلهم للمخاطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول، ويواكب التحول الرقمي في القطاع المالي. ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين.