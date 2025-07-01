«غرفة أبوظبي» تطلق برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامجها الاستراتيجي للتواصل مع الشركاء، المبادرة التي تهدف إلى بناء وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في أبوظبي والعالم، ويشكل البرنامج انطلاقة لحوار بناء مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في بناء شراكات مستدامة تُعزز بشكل فعّال دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وفي إطار البرنامج، قام وفد من غرفة أبوظبي برئاسة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، بزيارة ميدانية إلى ثلاثة من أبرز المراكز الصناعية في الإمارة تتمثل في كل من مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي «كيزاد»، ومجمع المعادن، والمنطقة النموذجية للتعاون الصناعي الصيني الإماراتي «منطقة جوسيك»، وتُعد هذه المراكز ركائز أساسية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

وتهدف هذه الزيارة إلى دعم وتمكين الشركاء الرئيسيين في القطاع الصناعي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي، ودافعاً رئيساً للابتكار والنمو المستدام.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة أبوظبي وشركة مقاطعة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي المحدودة «جوسيك» لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والصين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص، ويُسهّل إقامة شراكات مباشرة بين الجانبين. وتنسجم المذكرة مع دور الغرفة في تقديم الخدمات الداعمة، والاستشارات القانونية، والتدريب، وإصدار شهادات المنشأ، وربط الشركات مع شركائها المحتملين، ما يُسهم في تمكين الشركات المحلية من عقد شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق العالمية. وأكد شامس علي الظاهري، أن برنامج التواصل الاستراتيجي مع الشركاء يهدف إلى إقامة شراكات فاعلة ومؤثرة تحقق قيمة اقتصادية مستدامة. وقال: نُثمن مساهمة «كيزاد»، ومجمع المعادن، ومنطقة «جوسيك» في دعم القطاع الصناعي في أبوظبي، الذي يُعد محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ونسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار، ودعم تنافسية القطاع الخاص المحلي.

وأوضح: نهجنا يرتكز على جعل القطاع الخاص محور استراتيجيتنا، مع ضمان أن تؤدي هذه الشراكات إلى فرص حقيقية تدعم مكانة أبوظبي التي تمثل مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار والنمو المستدام ويُمثل توقيع اتفاقية التعاون مع شركة «جوسيك» نتيجة مباشرة لهذا البرنامج.



الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين للإمارات

شهدت العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والصين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 7.3 مليار درهم في عام 2000 إلى 374 مليار درهم في عام 2024، وتُعد الصين أحد أبرز الشركاء التجاريين لأبوظبي وأكبر مصدر لواردات الإمارة خلال عام 2024، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية في ميناء خليفة ومناطق كيزاد.