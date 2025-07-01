الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للطيران» تخرج دفعتها الخامسة والثلاثين

أحمد بن سعيد خلال تسليمه الشهادات للخريجين (من المصدر)
2 يوليو 2025 01:18

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفال الجامعة بتخريج الدفعة الـ 35 وتكريم 154 من خريجيها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران. وسلّم سموه الخريجين شهاداتهم خلال الحفل، وذلك بحضور عائلات الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تواصل جامعة الإمارات للطيران أداء دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية، من خلال تأهيل كفاءات متخصصة تخدم أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، وهو قطاع الطيران، فالجامعة لا تقتصر على كونها مؤسسة أكاديمية، بل تُعد ركيزة استراتيجية في مجالات التدريب، والبحث والتطوير، وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق العملي، وسنواصل التزامنا الثابت بدعم مسيرة الجامعة، وتعزيز قدراتها من خلال قيادات المجموعة واستثماراتنا المستمرة في قدراتها المستقبلية، وأود أن أهنئ جميع الخريجين على إنجازهم وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية.
ومنذ تأسيسها عام 1991، خرّجت الجامعة أكثر من 26 ألف خريج وخريجة، أصبحوا جزءاً فاعلاً من منظومة الطيران في دولة الإمارات وخارجها، مساهمة بذلك في تطوير الكفاءات وبناء مستقبل القطاع على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب دعم احتياجات طيران الإمارات من الكوادر المؤهلة. وضمت دفعة هذا العام طلاباً من أكثر من 25 جنسية، ضمن مجموعة من البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، شملت تخصصات مثل إدارة الطيران، وسلامة الطيران، وإدارة النقل الجوي، وهندسة الفضاء والطيران.
وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران: يشكّل تخرّج هذه الدفعة محطة محورية تتزامن مع مرحلة تحوّل كبرى يشهدها قطاع الطيران محلياً وعالمياً وبدخولهم إلى هذا القطاع الحيوي، يجسد خريجونا الجيل الجديد من الكفاءات القادرة على دفع عجلة الابتكار، وضمان استدامة النمو في صناعة تواجه تحديات متزايدة على صعيد الخبرات المتخصصة، خالص التهاني للخريجين الذين يشكل نجاحهم شهادة فخر على نجاح مسيرتنا الأكاديمية.
وضمت دفعة هذا العام 154 خريجاً وخريجة، من بينهم 24 طالب دراسات عليا و130 طالب بكالوريوس.

أخبار ذات صلة
بطلة الإمارات في «التحدي» ريم الزرعوني: القراءة مجد والتكنولوجيا وسيلة لا عذر
عبدالله الضنحاني بطل «أصحاب الهمم»: القراءة أثرتني... و«سرد الذات» منحني الإلهام
الطيران
الإمارات للطيران
جامعة الإمارات للطيران
طيران الإمارات
أحمد بن سعيد
دبي
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©