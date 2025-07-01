إطلاق «دو تك ناشيونال هايبر كلاود» لخدمة الجهات الحكومية

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن تعزيز محفظة خدماتها السحابية عبر إطلاق منصتها السحابية السيادية الجديدة «دو تك ناشيونال هايبر كلاود» «du Tech National Hypercloud»، والتي تُعد الأولى من نوعها لتقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط، والمُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في دولة الإمارات، حيث تسعى إلى تحقيق المرونة التي توفرها منصة الخدمات السحابية العامة مع ضمان سيادة البيانات والحفاظ على الخصوصية والأمن.ويأتي إطلاق «دو تك ناشيونال هايبر كلاود»، في إطار التزام «دو» بإنشاء بنية تحتية رقمية سيادية قوية وآمنة وقابلة للتوسع، لخدمة الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى، وتلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتُقدم المنصة أكثر من 150 خدمة سحابية مُتقدمة من خدمات «OCI»، تشمل البنية التحتية، والمنصات، والتطبيقات، والمدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يعزّز وتيرة الابتكار ضمن بيئة سيادية ذكية وقابلة للتوسع.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: يُسعدنا إطلاق «دو تك ناشيونال هايبر كلاود»، التي تعكس مواصلة التزامنا بدفع عجلة الابتكار الرقمي وتحقيق النجاح لعملائنا، مع الحفاظ على سيادة البيانات الوطنية وجرى تصميم البنية التحتية للمنصة لتكون ركيزة رائدة للأمن والسيادة الرقمية، فضلاً عن توفير مرونة مالية عالية وتطور تقني يُسهم في تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي.ومن المقرر أن تستضيف المنصة السيادية الفائقة مراكز البيانات الحديثة من «دو تك»، والتي تعتمد على التبريد السائل، ما يضمن أفضل أداء وأعلى كفاءة تشغيلية مع استخدام أحدث التجهيزات والتقنيات، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، كما تمنح المنصة للجهات الحكومية بيئة موثوقة وآمنة تُسرّع من اعتماد الحلول السحابية وتُحسّن إدارة البيانات، مع الحفاظ على التحكم الكامل في الموقع والأمن، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للسيادة الرقمية.

وأضاف العوضي: إن المنصة التي طورناها محلياً، تضمن بقاء الأصول الرقمية لدولة الإمارات داخل حدودها، مما يوفر لعملائنا منظومة مرنة وديناميكية وآمنة مصممة بدقة لتلبية احتياجاتهم، ونحن ملتزمون بتعزيز المبادرات الرقمية الحكومية من خلال توفير أساس قوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

من جانبه، قال ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قاعدة البيانات والبنية التحتية السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «أوراكل»: إن الحكومات تسعى إلى الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية وتسريع الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة سيادية، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى نماذج نشر مرنة، حيث توفر بنية أوراكل السحابية (OCI) مجموعة موحّدة من الخدمات عبر نماذج متعددة وموزعة لمواجهة هذا التحدي.

وأضاف: من خلال «Oracle Alloy»، تعمل «دو» على نشر منصة الخدمات السحابية الوطنية الفائقة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للجهات الحكومية بما ينسجم مع المتطلبات السيادية للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، ويدعم في الوقت نفسه الامتثال للوائح التنظيمية المحلية