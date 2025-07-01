«محمد بن راشد للابتكار» يدشّن مقره الجديد بـ «مركز دبي التجاري»

دبي (الاتحاد)



دشّن صندوق محمد بن راشد للابتكار، التابع لوزارة المالية، مقره الجديد في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في دعم الابتكار الحكومي، وتعزيز التعاون بين المبتكرين ورواد الأعمال، ضمن بيئة عمل متكاملة تُحفّز على تبادل المعرفة وتطوير الحلول المبتكرة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم تحت شعار «الابتكار من أجل حياة أفضل»، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وشركائه.

يضم المقر الجديد أقساماً تفاعلية ومساحات مرنة للعمل المشترك، إلى جانب مرافق متطورة لاستضافة الفعاليات وورش العمل، ليكون منصة متكاملة لدعم المشاركين في برامج الصندوق، مثل برنامج «مسرّع الابتكار» وبرنامج «الضمانات».

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن افتتاح المقر الجديد خطوة نوعية تعزز البنية المؤسسية لمنظومة الابتكار في الدولة، وتجسّد التزام الحكومة بتحويل الخطط إلى مبادرات عملية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير اقتصاد المعرفة.

من جانبه، أوضح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار من خلال توفير بيئة مرنة ومحفزة، تشمل أطراً تنظيمية متقدمة وخدمات دعم واستثمارات مستدامة، مؤكداً أن الصندوق يشكّل ركيزة محورية في هذه المنظومة من خلال تمكين الشركات الناشئة والكفاءات الوطنية.