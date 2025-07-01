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طرح مزايدة لتطوير 4 «أسواق مجتمعية» في الظفرة

طرح مزايدة لتطوير 4 «أسواق مجتمعية» في الظفرة
2 يوليو 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، عن توجيه دعوة إلى الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين الإماراتيين والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل أربعة أسواق مجتمعية في كل من المرفأ، وبعيا السلع، ومدينة زايد، وغياثي في منطقة الظفرة.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية المجتمعية، ودعم نمو الاقتصاد المحلي، من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات في هذه المناطق، وتسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها. 
ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه المزايدة، الاطلاع على تفاصيل وإرشادات التقديم والحصول على مستندات المزايدة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لموقع مكتب أبوظبي للاستثمار، منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية».
وعلى الشركات المهتمة بالمشاركة في هذه المزايدة تقديم عروضها، بدايةً من يوم 1 يوليو الجاري وحتى الساعة الخامسة مساء يوم 14 أغسطس المقبل.

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