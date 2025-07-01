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اقتصاد

1.78 مليار درهم قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية

ارتفاع أسهم 35 شركة في أبوظبي وصعود 21 في دبي (أرشيفية)
2 يوليو 2025 01:19

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

واصل المستثمرون الأجانب الشراء في أسواق الأسهم المحلية في أول يوم تداول من شهر يوليو، لتكون محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة إجمالية 38.9 مليون درهم، موزعة بواقع 31.85 مليون درهم في سوق دبي المالي و7.13 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وشهدت الأسواق المحلية هدوءاً نسبياً في التداولات، في ظل عمليات بيع لجنى الأرباح من قبل مؤسسات مالية، لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 1.78 مليار درهم بعد تداول أكثر من 691 مليون سهم خلال 41 ألفاً و963 صفقة.

سوق أبوظبي 
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 28.98 نقطة وبنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 9928.54 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 1.059 مليار درهم، شملت ما يزيد على 347.97 مليون سهم عبر 27141 صفقات، وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 35 شركة، مقابل انخفاض أسهم 46 شركة وثبات أسهم 39 شركة.  وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 122.66 مليون درهم، تلاه سهم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 110.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 82.24 مليون درهم، يليه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 75.46 مليون درهم. 
وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 55.19 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 35.53 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 24 مليون سهم، «إمستيل» بنحو 19 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 337.62 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 330.48 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 7.13 مليون درهم كمحصلة «شراء»، وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات الشراء، حيث بلغت 618.38 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 667.47 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 49 مليون درهم.

سوق دبي 
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض أمس بمقدار 13.2 نقطة وبنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 5692.5 نقطة بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 25 شركة وثبات أسهم 7 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 730.16مليون درهم، بعد التعامل على 344.73 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14822 صفقة.  وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 233.13 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بقيمة 98 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بقيمة 64.63 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 85.72 مليون سهم، وتلاه «دريك آند سكل» بتداول 56 مليون سهم، ثم «شعاع كابيتال» بتداول 41.63 مليون سهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 287.86 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 256 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 31.85 مليون درهم كمحصلة «شراء». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 4 ملايين درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 413 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 417.1 مليون درهم.

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