«دوكاب» تشارك في مؤتمر «CRU» للأسلاك والكابلات 2025

دبي (الاتحاد)

في خطوة تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة والصناعة، شاركت «دوكاب»، إحدى أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، بصفتها راعياً ذهبياً في مؤتمر «CRU» للأسلاك والكابلات 2025، الحدث الأهم عالمياً في قطاع الكابلات، والذي انعقد في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد التزام «دوكاب» المستمر بدعم مسيرة التحول في قطاع الكابلات عالمياً، وترسيخ دورها شريكاً موثوقاً في تطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة، ويجمع المؤتمر نخبة من القادة التنفيذيين والخبراء التقنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل شبكات الطاقة، والتوجهات الصناعية، والحلول المبتكرة التي تدعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

ومثّل «دوكاب» في المؤتمر كل من جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة دوكاب، وميثاء شعيب، مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي، وشايليندرا براتاب سينغ، نائب مدير المبيعات والتسويق في أوروبا والأميركتين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد مشاركة «دوكاب» في هذا المؤتمر الدولي محطة استراتيجية لتبادل الرؤى، واستعراض قدراتها الصناعية والابتكارية، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، والدور المتنامي لمصنّعي الكابلات في تمكين شبكات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها.

بدوره، صرّح جيرت هوفمان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة دوكاب: تشير التقديرات إلى أن سوق الكابلات العالمي سيتجاوز 281.64 مليار دولار بحلول عام 2030، في ظل الطلب المتزايد على بنى تحتية أكثر كفاءة ومرونة، وفي هذا السياق، تواصل «دوكاب» أداء دورها شريكاً موثوقاً في تطوير حلول متقدمة تدعم شبكات الطاقة الحديثة، وتُسهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة، لا تقتصر مساهمتنا على تصنيع الكابلات، بل تشمل توفير تقنيات تُعزز كفاءة الأنظمة وتربط المجتمعات ببنية تحتية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتأتي مشاركتنا كراعٍ ذهبي في هذا المؤتمر في إطار التزامنا بمواكبة هذه التحولات، واستعراض دورنا كمزود رئيسي للحلول في أكثر من 75 دولة، كما نواصل دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع صناعي متقدّم وذي تأثير عالمي.

وشاركت ميثاء شعيب، مدير الإدارة التنفيذي للاتصال المؤسسي في «دوكاب»، في جلسة حوارية خلال المؤتمر، حيث تحدثت عن أبرز محاور النمو في القطاع، بما في ذلك تحليل معطيات ومعايير السوق، والتحديات الراهنة، والتوقعات المستقبلية، وناقشت فرص التوسع في الأسواق والقطاعات الواعدة التي تُقدم إمكانات نمو كبيرة للشركات في هذا المجال الحيوي لطاقة المستقبل.

وسلطت الجلسة الضوء على سبل دمج التقنيات المتقدمة في صناعة الكابلات والأسلاك لدعم تحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتعد هذه المحاور ذات أهمية قصوى للمعنيين بالقطاع، حيث تقدم رؤى قيّمة حول كيفية التكيف مع المتغيرات العالمية والاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز الاستدامة والكفاءة.

وتعكس مشاركة «دوكاب» التزامها الراسخ بدعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على جانب حيوي من مبادرات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد مستقبلي مرن ومتنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والنمو المستدام.