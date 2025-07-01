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«الطيران المدني» تستضيف مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025

«الطيران المدني» تستضيف مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025
2 يوليو 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025 في دبي، بمشاركة نخبة من الجهات المعنية بالطيران من مختلف أنحاء دولة الإمارات، تحت شعار «الابتكار في الأطر التنظيمية والتميز التشغيلي».
وشكّل المؤتمر منصة تفاعلية لتبادل المعارف والمستجدات التنظيمية التي تهدف إلى الارتقاء بمعايير السلامة الجوية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031.
وقال المهندس عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة إن مؤتمر السلامة الجوية الاستشاري 2025 يعكس طموحنا المشترك للريادة من خلال التعاون والابتكار والمرونة التنظيمية ومن خلال تكامل الجهود مع شركائنا في القطاع، نواصل بناء ثقافة سلامة داعمة لنمو مستدام في قطاع الطيران داخل الإمارات وخارجها. وشهد المؤتمر الإعلان عن «قرار السلامة 2025-01» بشأن معالجة مسألة الإرهاق في بيئة صيانة الطائرات، بالإضافة إلى مناقشات حول عمليات الطائرات الكهربائية العمودية «EVTOL»، وأنظمة الامتثال المعززة بالذكاء الاصطناعي، والمرونة الجوية في مواجهة الطقس، والاستجابة للطوارئ، وكفاءة أداء السلامة «ALoSP»، وتعديلات جداول العمل والراحة.

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