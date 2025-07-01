تعاون بين «دبي القابضة» و«سيليكت جروب» لتطوير مشاريع عقارية

دبي (الاتحاد)



أعلنت «دبي القابضة» و«سيليكت جروب»، توقيع اتفاقية استراتيجية، بالشراكة مع «شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية»، لتطوير مشاريع عقارية متميزة في كل من «نخلة جبل علي» و«حي دبي للتصميم».

وتُعد الاتفاقية أول صفقة استراتيجية لبيع أرض تبرمها «دبي القابضة» مع مطور عقاري مستقل في «نخلة جبل علي»، ما يعكس التزامها المستمر بخلق قيمة طويلة الأجل من خلال مشاريعها التطويرية عالمية الطراز.

ويتماشى هذا التعاون مع رؤية مشتركة بين الطرفين لتطوير مجتمعات حيوية تعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً.

وتقوم «سيليكت جروب» بتطوير مشروعين رئيسيين من شأنهما إحداث نقلة نوعية في المشهد العمراني في الإمارة