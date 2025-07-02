الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الشارقة إلى براغ

"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة من الشارقة إلى براغ
2 يوليو 2025 12:55

أعلنت "العربية للطيران"، عن إضافة رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة والعاصمة التشيكية براغ ابتداءً من 20 ديسمبر 2025؛ حيث ستسير الناقلة رحلات يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافيل في براغ.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الناقلة بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائها والإسهام في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا.

أخبار ذات صلة
إيجور يعود إلى الشارقة بعد 4 سنوات
4 متطلبات أساسية في الفحص الطبي للموسم الجديد

وتسهم إضافة براغ إلى شبكة وجهات "العربية للطيران" في تعزيز خيارات السفر المتاحة أمام المسافرين الراغبين في استكشاف جمال القارة الأوروبية إلى جانب وجهات شهيرة مثل فيينا وأثينا وكراكوف ووارسو "شوبان ومودلين" وميلانو وبيرغامو.

وتواصل "العربية للطيران" توسيع شبكة وجهاتها العالمية من خلال تسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من الشارقة إلى مجموعة من المدن الحيوية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا.

المصدر: وام
العربية للطيران
الشارقة
براغ
آخر الأخبار
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©