الاتحاد للطيران تُوسّع شبكتها العالمية بثلاث وجهات جديدة

أعلنت الاتحاد للطيران، عن توسيع شبكتها العالمية لتضم ثلاث وجهات جديدة، مع إضافة رحلات موسمية إلى قازان، الروسية، اعتباراً من ديسمبر من هذا العام، وكراكوف في بولندا، وصلالة في عُمان، في صيف 2026.

وتواصل الاتحاد للطيران تعزيز وجودها عالميًا لربط أبوظبي مباشرةً بالوجهات التي يرغب الناس بزيارتها، والترحيب بالمزيد من الزوار لاستكشاف عاصمة دولة الإمارات.

واحتفلت الاتحاد في وقت سابق من هذا العام بإطلاق رحلاتها الافتتاحية إلى أربع وجهات جديدة، وهي براغ، وارسو، سوتشي وأتلانتا، وتعتزم إضافة 13 وجهة أخرى قبل نهاية العام.