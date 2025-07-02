«الموانئ والجمارك» تتوّج بجائزة «القائد العالمي في المسؤولية المجتمعية»

دبي (أبوظبي)

تُوجّت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي بجائزة «القائد العالمي في المسؤولية المجتمعية» من منظمة «CSR Excellence Awards» البريطانية، محققةً الصدارة العالمية في فئة «الالتزام المجتمعي للجهات الحكومية» بعد منافسة مع أكثر من 300 ملف مقدم من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا التتويج العالمي استحقاقاً للجهود المتواصلة والبرامج المبتكرة التي تطلقها المؤسسة ضمن خطتها السنوية في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تواكب رؤيتها الاستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: حرصنا خلال هذا العام على تقديم برامج مجتمعية مستدامة تستهدف مختلف الفئات، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التلاحم المجتمعي محلياً وعالمياً.

وأضاف: فوزنا بهذه الجائزة العالمية المرموقة هو شهادة دولية على التزامنا العميق بالمسؤولية المجتمعية، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً ببناء مجتمع متماسك ومزدهر، ونحن نعتبر هذا الإنجاز ليس مجرد فوز، بل مسؤولية جديدة تدفعنا للاستمرار والابتكار في خدمة مجتمعنا، مؤكداً بأن هذا الإنجاز يتوج جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المجتمعية في عام المجتمع ويضاف إلى سجل الدولة الحافل بالمبادرات المجتمعية والإنسانية.

وصرح بن سليّم بأن تتويج مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذه الجائزة يعد إنجازاً ليس للمؤسسة فحسب، بل لدبي ودولة الإمارات بشكل عام نظراً لما شهدته هذه الجائزة من منافسة قوية من قبل أكثر من 300 ملف مقدم من جهات حكومية مختلفة حول العالم.

ومن جهته، أوضح ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن المؤسسة حظيت بشرف الفوز بهذه الجائزة من منظمة عالمية مرموقة، نظير المبادرات المجتمعية المبتكرة والمشاريع الخيرية الهادفة التي تعزّز قيمة الإنسان في المجتمع، منوهاً إلى أن المؤسسة إلى جانب دورها في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، حرصت كذلك على القيام بواجباتها الإنسانية تجاه المجتمع.

وقال النيادي: نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تطوير وتنويع مبادراتنا المجتمعية لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة، سواء على الصعيد الخيري، أو البيئي، أو الاجتماعي، أو الإنساني، ونعمل بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية لضمان استدامة هذه المبادرات وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على المدى البعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن «CSR Excellence Award» تُعد من أرفع الجوائز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتنظمها سنوياً منظمة بريطانية غير ربحية، تعنى بتكريم أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم. وقد جرت مراسم تكريم المؤسسات الفائزة بالجائزة في كاتدرائية سانت بول التاريخية في العاصمة البريطانية لندن، وتسلم الجائزة السيدة هند أحمد شاكر مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

ويعكس حصول مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على هذه الجائزة مكانة دولة الإمارات المتقدمة عالمياً في مجالات التميّز المؤسسي والالتزام المجتمعي.

وتضمنت أبرز المبادرات المجتمعية التي نفذتها المؤسسة خلال عام 2025 برامج التعليم والتأهيل المهني، وحملات بيئية مستدامة، ومشاريع خيرية تدعم الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى مشاريع مجتمعية تستهدف الأسرة والطفولة وتحقيق الأمن الغذائي، وحملات صحية وتوعوية موسعة للوقاية من الأمراض بالتعاون مع المؤسسات الصحية والخيرية في الدولة.