«فلاي دبي» تضع حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات في دبي الجنوب



دبي (الاتحاد)

وضعت «فلاي دبي» حجر الأساس لمركز صيانة الطائرات الجديد في دبي الجنوب، والذي يمنح مرونة أكبر للناقلة في عمليات السيطرة وتسريع وتيرة أعمال الصيانة لأسطولها المتنامي.

ويمتد مركز صيانة الطائرات على مساحة عن 32.6 ألف متر مربع، ويضم حظيرة صيانة للطائرات وورش عمل ودعم ومكاتب، ليعكس التزام «فلاي دبي» بتعزيز قدراتها الداخلية وتطورها كناقلة متنامية مع توسع أسطولها وشبكتها.

وتبلغ تكلفة المرفق الجديد ملايين الدولارات، وسيتم إنجازه في الربع الأخير من العام 2026.

حضر حفل وضع حجر الأساس كل من خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وممثلين عن مشروع محمد بن راشد للطيران.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: إن وضع حجر الأساس لحظائر «فلاي دبي» الجديد لصيانة الطائرات في دبي الجنوب، هو إنجاز بارز يعكس النمو المستمر للشركة وتطور عملياتها التشغيلية، ما يعزز التزامنا بدعم قطاع الطيران في دبي من خلال بنية تحتية متطورة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للطيران.

من جانبه، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: إن هذا الاستثمار يمثل علامة فارقة في مسيرة «فلاي دبي»، فمنذ انطلاق عملياتنا في عام 2009، قطعنا شوطاً كبيراً في ربط دبي بالعالم ودفع عجلة الابتكار، وسيساهم إنشاء وتطوير حظائر صيانة الطائرات الجديد بدور رئيسي في المرحلة التالية من مسيرة النمو في الناقلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تُعد دعماً لمتطلباتنا وقدراتنا المتزايدة في مجال الصيانة، مع تسلمنا المزيد من الطائرات. وكانت «فلاي دبي» وقعت اتفاقية مع «مشروع محمد بن راشد للطيران» لإنشاء أول مركز صيانة طائرات مخصص لها خلال معرض دبي للطيران 2023.

ويقع المركز في منطقة دبي الجنوب، ويوفر منظومة متكاملة للطيران والخدمات اللوجستية، مما يجعله موقعاً مثالياً لمنشأة الشركة. وسيقع مركز الصيانة بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي والمتوقع أن يصبح أكبر مطار في العالم عند إنجازه، وصُمم مركز الصيانة الجديد لدعم خطط النمو الطموحة لشركة فلاي دبي، وسيضم فريقاً متنامياً يضم أكثر من 600 مهندس مؤهل يعملون في الصيانة الأرضية والخدمات الفنية والمواد وورش العمل، لضمان أعلى معايير السلامة لأسطول «فلاي دبي» وكفاءته التشغيلية.