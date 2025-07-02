«سند» توسع شراكتها مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحركات الطائرات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سند، عن توسيع شراكتها الحالية مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحركات الطائرات»، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات «ليب» من «سي إف إم إنترناشيونال».

ويأتي ذلك في خطوة نوعية في مسيرة نمو «سند» كمزود متكامل للخدمات، ما يرسخ حضورها العالمي ويُعزز مكانتها شريكاً موثوقاً في قطاع الطيران.

ومنذ عام 2023، نفّذت «سند» عمليات صيانة لمحركات «ليب-1إيه» (LEAP-1A) و«ليب-1 بي» (LEAP 1-B)، مع أكثر من 35 عملية صيانة تم إنجازها بالفعل.

وتعمل المجموعة حالياً على تطوير قدراتها لإجراء فحوصات شاملة لهذه المحركات بحلول الربع الأخير من عام 2025، في خطوة تمكّنها من تنفيذ عمليات صيانة متكاملة وفحص أداء المحركات، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستوسع «سند» خدماتها لتشمل قدرات الصيانة الشاملة لمحركات «ليب-1إيه» و«ليب-1 بي» على حد سواء، ما يعزز عروضها المتكاملة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات «ليب».

وتأتي هذه الشراكة الموسّعة في وقت تشهد فيه الطائرات ضيقة البدن نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن تمثل أكثر من 75% من الأسطول التجاري العالمي المستقبلي.

وجدير بالذكر أن محركات «ليب» تُستخدم لتشغيل عائلة طائرات بوينج 737 MAX وإيرباص A320neo.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: يعكس هذا الإنجاز قدرة والتزام «سند» بتقديم خدمات متميزة من الطراز العالمي، والتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار والخبرة الفنية، كما يساهم توسيع نطاق التعاون مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحركات الطائرات» في تعزيز شراكتنا طويلة الأمد، ويدعم طموح دولة الإمارات لتغدو مركزاً عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والتقدّم الصناعي.

من جانبه، قال آلان كيلي، المدير العام لخدمات محركات «ليب» من «سي إف إم» في جنرال إلكتريك للطيران: تُظهر «سند» قدرات عالية المستوى في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة. لن تستفيد شركات الطيران في الشرق الأوسط من القدرات المحلية فحسب، بل سيعود ذلك أيضاً بالفائدة على منظومة الصيانة والإصلاح والعَمرة الأوسع نطاقاً من خلال هذه القدرة الإضافية.

من جهته، قال نيكولا بوتييه، نائب رئيس قسم الدعم والخدمات في «سافران لمحركات الطائرات»: تُسهم جهود «سند» في تلبية الطلب المتزايد على الطائرات التي تعمل بمحركات ليب وما يرتبط بها من خدمات الصيانة، ويُظهر هذا التعاون النمو المستمر الذي تشهده منظومة الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات ليب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في استحداث 140 وظيفة جديدة، مع التركيز على التوطين وتطوير الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للمجموعة.

وبحلول عام 2027، ستكون «سند» مجهزة بالكامل لتقديم خدمات العَمرة والفحص الشاملة لجميع محركات ليب بموجب هذه الاتفاقية، ما يعزز دورها كشريك موثوق في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة لقطاع الطيران العالمي، ويسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات الأوسع نطاقاً في دعم النمو الصناعي، وترسيخ دورها الريادي في قطاع الطيران على مستوى العالم.